APARTADO 1433: Sin respuesta denuncia de presencia de vectores

La experiencia cotidiana en el ejercicio periodístico de coordinar durante 20 años el Apartado 1433, nuestra sección de vínculo con lectores y entidades estatales, valida que buena parte de estas últimas aún no interpretan como fortaleza el hecho de responder un asunto inédito, no revelado; lo cual, sin duda, abre las puertas a la objetividad de los hechos, a la verdad.

Y no demoro el ejemplo: El pasado 1ro. de diciembre deposité en manos del responsable de Control de Vectores, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), la misiva de Juan Luis Rodríguez Milián, vecino de Santa Rita, No. 25805, entre Manglar y Descanso, La Playa, Matanzas; quien denunciaba que en la citada dirección, la vivienda marcada con el No. 25811 “está deshabitada hace meses, en estado ruinoso, y en su patio delantero se acumulan matas, basura y desechos sólidos, donde no han podido acudir los especialistas de Control de Vectores.

“Este lugar es un foco no controlado de criaderos de mosquitos y jejenes en medio del Consejo Popular. Solicito urgente respuesta por el alto grado de riesgo que posee para la salud de los habitantes de la zona”.

El 6 de enero último comuniqué al doctor Andrés Lamas Acevedo, director del CPHEM, lo siguiente: “Necesito la respuesta al caso del periódico. Ya expiró su término”. El directivo afirmó: “Ok, Fernando, yo te llamo (…) Recuerda eso no es de nuestra competencia. La respuesta quedará a medias. Allí debe ir Vivienda, Comunales, representantes del Consejo Popular, el Ministerio del Interior…”. Y acoté de inmediato: “Refléjalo en la contestación”.

Luego del intercambio de mensajes, visité el CPHEM el viernes 9 de enero. Resultado: Lamas Acevedo tampoco pudo entregar el ya vencido informe. La perseverancia me condujo al mismo sitio tres días después, como habíamos acordado, mas, fui atendido por su secretaria, siempre cordial y responsable en grado sumo de transmitir mis palabras al director.

La otra cara de la moneda, incompatible además con las actuales leyes que estipulan cómo atender los planteamientos de la población, es no haber efectuado el imprescindible contacto con Rodríguez Milián, hecho demostrado en los mensajes enviados por el remitente a este redactor.

Por otro lado, resultan muy cuestionables las afirmaciones de Lamas Acevedo. El asunto sí compromete al CPHEM, que posee personal facultado oficial y jurídicamente, capaz de exigir el saneamiento ambiental, sin ser ajeno al área de Salud correspondiente. Como siempre, esta columna periodística respalda la solicitud del lector: una respuesta que, lamentablemente, ya no será urgente, pero jamás a medias.

Reconocimiento a la Sala de Cuidados Paliativos

“El amor es la clave para dar respuesta a todas las preguntas de ¿por qué?”. La acertada frase que preside la entrada a la sala de Cuidados Paliativos, del Hospital Provincial Faustino Pérez, llamó la atención de Bárbara Libertad Pérez Pino, residente en la calle San Antonio, No. 24206, entre Acosta y San Miguel, Versalles, Matanzas.

Ella reconoce el esfuerzo del personal vinculado a dicha sala por salvar a su papá, quien falleció el pasado 23 de octubre “sin dolor ni sufrimiento”.

“Admiro a la doctora Clara Lauzurique, artífice de la creación de este espacio. También felicito a los médicos Marisol, Jaime, Elizabeth, Efraín; y a las enfermeras Ivelsis, Katerine, Diana, Lis Daniela y Yania”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

