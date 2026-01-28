Premian a científicos e innovadores matanceros

Foto: Cortesía de la fuente.

La lluvia no impidió la celebración del acto provincial por el Día de la Ciencia en Matanzas, un evento cuyo fin es reconocer el trabajo de las instituciones y los especilaistas que más aportaron el pasado año al desarrollo científico-técnico de la provincia.

Los principales exponentes de la investigación científica se dieron cita en la Sala de Conciertos José White. Fueron entregados los premios a la innovación científica en sus diferentes categorías.

Además, se reconoció el papel de los proyectos de desarrollo local y municipal, y su contribución en la búsqueda de soluciones creativas a la falta de recursos y tecnologías en el desarrollo de las fuerzas productivas y los emprendimientos.

El profesor y coordinador del Centro de Estudios Futuros, Yasniel Sánchez Suárez, quien recibió el galardón al «Talento joven científico», reconoce la importancia de este tipo de eventos dada la necesidad de poner la ciencia a disposición de los procesos económicos y productivos del país.

El proyecto de desarrollo local «Ruta Futuro» recibió el premio Citma Territorial 2025 y el Premio Especial en la categoría «Mayor aporte municipal», como un ejemplo positivo de iniciativas locales para el desarrollo.