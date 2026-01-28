La noche bella y un puente para la poesía

Fotos: Máximo Badía Yumar

En la noche previa al natalicio del Apóstol, figuras del pasado poético matancero, convertidas en estatuas vivientes, obsequiaron al público de la Sala White versos de sus bardos más queridos.

Retumbaron los tambores batá y los orishas hicieron su aparición en escena, en un perfomance de la Compañía Danza Espiral. Así comenzó el Primer Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero.

Ilustres escritores como el Premio Nacional de Literatura 2025 Virgilio López Lemus, Nancy Morejón y Arturo Arango, así como invitados de otras naciones —Katherine Haiden, de Estados Unidos, el hondureño Rolando Kattán, Tom Van de Voorde, de Bélgica y Luis Franco, de Ecuador— estuvieron presentes en la gala nombrada La bella noche no deja dormir, como escribiera El Apóstol.

“Cubas”, de Tony Ávila abrió el repertorio del cantante invitado a la celebración. Un tema a tono con la realidad de esta Isla, donde hoy, a pesar de las sombras, los versos irradian una luz salvadora.

Miguel Barnet, a quien va dedicada esta edición, leyó varios textos de su libro Fe de erratas y otros poemas de amor y desamor, publicado recientemente por Ediciones Matanzas.

También recitaron una muestra de su obra, con palabras que evocaron la belleza y la nostalgia. Además, denunciaron, por qué no, todo aquello que opaca la vida misma. ¿Y qué es la vida sino el libre albedrío de la creación?

Con La Tierra, de Carilda Oliver, en la voz del director de Ediciones Matanzas, Alfredo Zaldívar, y un poco de tierra matancera en una bolsita como obsequio a los visitantes, concluyó la gala inaugural de este festival, donde la ciudad porta como nunca el nombre de La Atenas de Cuba.

