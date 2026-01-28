Juan Miguel Martínez: De regreso al pantano y por la puerta grande

El jugador de cuadro Juan Miguel Martínez, oriundo del municipio de Jovellanos,incursionó en nuestras Series Nacionales por vez primera con el elenco de la provincia.

Ante el overbooking en el cuadro de los Cocodrilos de Matanzas, decidió emigrar alos Huracanes de Mayabeque, elenco con el que jugó en par de campañas paraluego regresar a su terruño.

Cuando en la etapa de preparación se conoció su regreso al equipo que dirigeArmando Ferrer, los aficionados matanceros lo vieron como un bálsamo ante lasalida del equipo de Erisbel Arruebarruena y la lesión que había sufrido AdriánPérez.

En la etapa regular de la contienda número 64 de nuestro clásico doméstico, alternóentre las paradas cortas y la intermedia; madero en mano, promedió 282 de (AVG),producto de 53 indiscutibles en 188 veces al bate.

El buen cierre de Serie Nacional de Adrián Pérez y su mayor experiencia en etapasde playoff suponían una incógnita sobre quién se erigiría con titularidad para lainstancia de cuartos de final.

La balanza se inclinó a favor de la experiencia y el muchacho de Jovellanos nodefraudó: en lo que va de la actual etapa, batea 889 de promedio, ocho indiscutiblesen nueve veces oficiales al bate.Sobre su rendimiento en esta etapa y el sentimiento de regresar a su terruño tras unperíodo fuera de la disciplina de la nave roja y amarilla, comentó en una recienteentrevista.

—Ya habías estado con el equipo en otro playoff, pero no eras titular. ¿Cuál esla sensación tras regresar al conjunto y poder jugar como tal en unapostemporada?

—Estoy muy contento, el único playoff que había jugado de titular fue enMayabeque; ahora, regresar a Matanzas y hacerlo de este modo con el equipo esun envión anímico tremendo.

“Jugar con las gradas llenas y que el público venga a verte darlo todo en el deporteque amas es una motivación extra que te obliga a entregar el máximo en cadaacción de juego”.

—Para muchos Matanzas es el favorito para alzar el título nacional. ¿Constituye ese favoritismo un sinónimo de presión para ustedes?

—No, para nada; nosotros salimos a jugar cada juego con el rival que sea, sabemosque tenemos un buen equipo, pero nos enfrentamos a un gran rival que es SanctiSpíritus, el cual tiene varias figuras de nivel.

“La mentalidad es ir juego a juego y paso a paso, hasta llegar a la final y darle elalegrón al pueblo matancero, que está muy ansioso por vernos ser campeonesnuevamente”.

—En el argot popular se dice que, cuando te den la posibilidad, cógela. ¿Cómote preparaste para este tramo final del campeonato?

—Sabía que tenía posibilidades de ser titular en el playoff. El tiempo que tuvimosdonde se detuvo la serie, me enfoqué en pulir detalles en cuanto a la selección delanzamiento y el golpeo de la bola hacia el centro del terreno

“El terreno te recompensa las horas que dedicas al entrenamiento y por eso siempretrato de mantenerme en forma y buscando qué puedo hacer para ser mejor peloterocada día”.

—En la Serie Nacional se te vio en el primer turno y ahora estás en el noveno. ¿Cómo es tu preparación para afrontar las diferentes situaciones de juego quese presentan en los desafíos?

—Siempre estoy listo en el turno que me ponga la dirección; el objetivo es salir y hacer mi trabajo, que es tratar de llegar a la primera base y buscar ganar otraalmohadilla más.

“Generalmente, a los primeros y no novenos bates se nos exige meternos en conteoy exprimir al máximo a los lanzadores rivales, para sacarles la mayor cantidad deenvíos posibles”.

Sin duda alguna, el número 11 de los saurios ha respondido a las mil maravillas a laconfianza de sus entrenadores, y hace que su regreso a casa sea por la puertagrande del pantano.

