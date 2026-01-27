Eduardo Blanco: un pelotero distinto en instancias decisivas

Los Cocodrilos de Matanzas lograron su clasificación a playoff nuevamente gracias al rendimiento de sus jugadores. Una de las bujías inspiradoras del conjunto fue el

capitán, Eduardo Blanco Díaz.

Toto, como le conocen al espigado jardinero en el mundo de los strikes y las bolas, lideró al conjunto en cuanto a carreras impulsadas, aspecto en el que estuvo entre los primeros en el campeonato.

Su primera incursión en nuestros clásicos domésticos fue desde el montículo de

lanzar, gracias a su potencia en el brazo; la transición hacia los jardines la hizo

cuando entraba en las tres décadas de vida.

Sobre su rendimiento con los saurios, el cambio de pitcher a bateador y sus

aspiraciones futuras dentro del pasatiempo nacional dialogó en una reciente

entrevista.

—¿Cómo ha sido el tránsito de Eduardo Blanco a subirse en el montículo?

—Siempre fui bateador; lo que pasa es que nunca a este nivel de Serie Nacional.

Fui bateador en las provinciales, por lo que, por mi fortaleza en el brazo, intentaron

convertirme en lanzador.

“Como pitcher no se pudo, pero la vida quiso que cerca de los 30 años se me diera

la posibilidad de desempeñarme como bateador y cada año que ha pasado he ido

mejorando poco a poco y realizando ajustes para ser mejor pelotero”.

—No eres un jonronero nato, como bien se dice en la pelota, pero poco a pocohas ido acumulando jonrones y tienes varios batazos de grandesdimensiones. ¿En qué enfocas la preparación para este tipo de contactos?

—Eso viene desde el entrenamiento, mejorando el swing, la técnica de bateo. Comobien dicen, no soy jonronero, pero, cuando uno hace las cosas bien, salen esosbatazos.

—Se dice que en playoff tu rendimiento aumenta exponencialmente. ¿Cómo tepreparas para asumir un tramo de la competencia donde se concentra más lacalidad y batear se vuelve más complejo?

—Simplemente salgo a hacer el trabajo que hago siempre, lo que en cada turno debate tengo que dar lo mejor de mí porque es un campeonato corto.

“Cada comparecencia al bate puede repercutir en una victoria o en una derrota, porlo que uno debe enfocarse al ciento por ciento en seleccionar un buen lanzamiento;en ese aspecto agradezco mucho los consejos de Yurisbel Gracial”.

—En los playoffs tienen la posibilidad de contar en el equipo con dos figurasque han jugado en ligas foráneas, como Yurisbel Gracial y Ariel Martínez.Desde tu perspectiva como capitán del equipo, ¿cómo ha sido la química deestos con el resto del elenco?

—La química con ellos es excelente, los muchachos se sienten muy motivados deque estén ahí con nosotros, y nos ayuden a pensar la técnica de bateo y laselección de lanzamiento en el home plate.

“Con solo pararse en el cajón de bateo obligan al lanzador rival a analizar bien cadalanzamiento y repasar una y otra vez la estrategia para enfrentarlos, debido al nivelde calidad que tienen.

“No es un secreto que son dos jugadores extraclases. Su rendimiento en losdiferentes certámenes que han disputado habla por sí solo. Sin duda alguna, son unplus para el equipo en esta etapa”.

Con el ansia de conseguir el trofeo de campeones nacionales nuevamente, Toto y elresto de los integrantes de la nómina de los reptiles dejan el máximo en cadajugada, en cada batazo y en cada fildeo.

