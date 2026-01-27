«Indómita»: una exposición de arte y tecnología

La Biblioteca Provincial Gener y del Monte acoge desde esta tarde la nueva exposición de la joven artista visual matancera Susana “Gío” Fernández, una creadora que ha sabido conjugar en un mismo universo lo onírico, lo tecnológico y lo profundamente humano.

Con una estética que transita entre la fotografía escenificada, el Fine Art y las posibilidades infinitas de la inteligencia artificial, Gío Fernández invita a mirar más allá de la superficie de la imagen. Para ella, cada obra nace de una idea, a veces de una escena cotidiana que se transforma a través de la composición, el color y el simbolismo. “La inteligencia artificial no sustituye al artista; trabaja para nosotros. Es una herramienta creativa que amplía nuestros límites y nos permite materializar aquello que parecía imposible”, expresó durante la inauguración.

El encuentro inicial con el público estuvo marcado por la admiración y la curiosidad ante una propuesta que dialoga con los nuevos lenguajes del arte contemporáneo. En sus piezas, lo femenino se manifiesta desde la fuerza y la sensibilidad, en imágenes que parecen respirar o romper cadenas frente a los ojos del espectador. Para Gío, el arte no se detiene en lo bidimensional: su mirada se dirige ahora hacia el cine y el videoarte, donde pretende “dar vida” a sus obras a través de cortos que integren imagen, música y movimiento.

La muestra, titulada Indómita, explora la esencia femenina desde una perspectiva multifacética, uniendo fotografía, inteligencia artificial y técnicas de Fine Art. De este modo, reafirma a la Biblioteca Gener y del Monte como un espacio imprescindible para el arte contemporáneo en Matanzas, un punto de encuentro entre la tradición visual y la innovación tecnológica.

La inauguración contó, además, con la participación de la Camerata José White, que ambientó la exposición con una delicada interpretación musical. Y como afirma la propia artista: “Lo indómito no es lo que lucha, sino lo que nunca fue domesticado». (Por Haila Carrazana Horruitiner, estudiante de Periodismo)

