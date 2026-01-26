Una tradición que se retoma A través del hilo

Una mirada diferente a la tradición de la técnica textil proponen las artistas aficionadas Claudia Palomo Rivas y María Cecilia Celestrín Penabades en la muestra A través del hilo, que se exhibe en el salón principal de la ACAA en Matanzas, hasta el venidero 30 de enero.

La exposición, abierta al público el 15 de enero último, añade valores estéticos y estilísticos al tejido a crochet, cuando lo ponen a discursar en igualdad de condiciones con las artes plásticas, elemento que distingue esta selección de piezas, según consideró el artesano artista Alexander Rodríguez Castellanos, quien tuvo a su cargo la curaduría.

“Utilizan el tejido a crochet como elemento básico de su exposición, transmutando esa técnica hacia otros formatos. Muy pintoresco es el caso de la aplicación del crochet sobre las obras bidimensionales, me refiero a los cuadros.

“Sobre un soporte de la plástica ellas incorporan el elemento del crochet, gracias al apoyo de José Emilio Soler, el esposo de Claudia, artista visual que ha tenido una incidencia en la muestra, buscando una variación de recursos del crochet de lo que ya tradicionalmente se aprecia en el ámbito de la artesanía textil en Matanzas.

“Es una exposición que incluye prendas de vestir, pero el sello distintivo es esta incursión en las obras decorativas de carácter bidimensional, cuadros con una preparación desde la plástica, pero con un soporte que admite la incursión del textil, o en este caso del hilo, para mostrar una faceta diferente a lo que se puede hacer en este tipo de manifestación”.

En las palabras al catálogo el también multipremiado diseñador de modas acotó que “la habilidad para el crocheteado se valoriza por la creatividad única desde el talento para combinar los diferentes puntos, patrones y técnicas, toda vez que su labor supere lo convencional”.

María Cecilia Celestrín Penabades dedicó la mayor parte de su vida a la docencia, como profesora de la Universidad de Matanzas. Su afición a las manualidades textiles la acompaña desde hace muchos años en un segundo plano, hasta ahora.

La familia ha sido fundamental en la búsqueda de nuevas maneras de expresión y en el apoyo para llevar adelante los proyectos en conjunto. “Mi hijo Pepe, mi nuera, que es mi compañera y como una hija, y yo siempre estamos muy unidos. Ellos me incluyen en todos sus proyectos y los apoyo tanto en el cuidado del niño como en hacer piezas.

“Ya había tenido una aproximación a las artes plásticas gracias a él, y me encantó. Después, comencé, junto a mi nuera, a pasar cursos. Yo pensaba que no podía por mi edad, pero la ACAA acoge a todos. He crecido y he aprendido mucho.

“Entonces surgió la idea de esa exposición. Como ya había incursionado en la pintura, incluimos un elemento que fusiona ambas cosas. Mi hijo nos dio los cuadros, los pintamos y, entre las dos, hicimos los tejidos”.

Claudia Palomo Rivas también encontró en la ACAA la plataforma ideal para emprender nuevos proyectos y superarse. “Poco a poco me fui preparando en los cursos. Incursioné en la cerámica y otras especialidades artísticas, pero con el textil fue con lo que me sentí más identificada.

“A partir de ahí surgió la idea de hacer algo diferente que no incluyera solamente las prendas de vestir. Empecé a hacer unas sombrillas decorativas; primero hice una azul, después la blanca. Para futuras exposiciones, pienso hacer más pero con otros colores y motivos.

“Para la creación sobre los cuadros, mi esposo nos ayudó con los colores, los materiales y agregamos el tejido a crochet, formando diversas figuras. Quisimos referirnos a la forma femenina, por eso aparecen facciones de la mujer”.

Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la ACAA en la provincia, destacó “el crecimiento individual, espiritual y artístico de estos creadores. Muchos son descendientes de familias de artesanos y vienen apoyados precisamente por sus familiares, que son los que los hacen crecer dentro de las filas de nuestra organización.

“Algunos de ellos son jóvenes, otros no tanto, lo que demuestra que el arte no depende de edad ni de raza ni de sexo, y que cualquier momento es bueno para expresarse artísticamente.

“Con su primera exposición, María Cecilia Celestrín Penabades y Claudia Palomo Rivas inician el camino que sustentan sus proyectos de creación, estéticas e inquietudes en el infinito mundo de la manufactura textil.

“Las labores con aguja o ganchillo son manualidades antiquísimas, que en su expresión misma salvaguardan saberes ancestrales, oficios tradicionales y elementos de identidad que han trascendido épocas y generaciones, hasta la contemporaneidad”, expresó Rodríguez Castellanos en las palabras al catálogo.

Sirva entonces esta propuesta como forma de diálogo con nuestros antepasados y reafirmación de la evolución humana hasta la actualidad, en un viaje A través del hilo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

