Unión Eléctrica prevé afectación de 1987 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2005 MW a las 18:20 horas, superior a lo pronosticado por demanda superior y por estar fuera de línea las unidades 3 y 6 de la CTE Rente.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3481 MWh, con 649 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1223 MW, la demanda 2220 MW, con 1019 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidades 5 y 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 450 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 70 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1293 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1957 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1987 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

