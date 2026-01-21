Bandec apuesta por las energías renovables en 2026

Desde finales del mes de diciembre la sucursal 3581 del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), ubicada en el municipio de Colón se convirtió en la primera del país en operar con paneles fotovoltaicos, un paso crucial en el cambio de la matriz energética y en la implementación de la Banca Verde hacia dentro de la propia institución.

Antes de finalizar el año y mediante la contratación de un trabajador por cuenta propia se instalaron 24 paneles solares de 250 watts cada uno, con una capacidad total de 6kVA, los cuales se pusieron en funcionamiento el pasado 20 de diciembre, según anunció en su cuenta de la red social Facebook la periodista Yunielis Moliner Isasi.

Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec confirmó a Girón que entre las proyecciones de la institución en el territorio se encuentra instalar esta tecnología de manera progresiva en Cárdenas (con posible fecha de terminación antes de que concluya enero), Martí y Ciénaga de Zapata, en este último municipio la única representación del sistema bancario existente es precisamente de Bandec.

“Tenemos previsto durante el año desarrollar este proceso en la mayoría de nuestras sucursales que dispongan de las condiciones técnicas requeridas para la instalación, y también en la Dirección Provincial que, si bien dispone de un grupo electrógeno, no está exenta de los problemas con el combustible, lo cual sería un respaldo a los servidores para no afectar el servicio de la provincia”, precisó Chávez Camaraza.

“En Colón, sucursal muy afectada por la falta de fluido eléctrico y con dos cajeros automáticos, se aprecia un cambio en la calidad del servicio, tanto a lo interno como a lo externo, porque los trabajadores, para realizar sus operaciones, se sienten más cómodos, más tranquilos y la población puede acceder durante todo el día a los servicios bancarios, incluidos los cajeros automáticos, siempre que dispongan de efectivo”.

El uso eficiente de las fuentes renovables de energía en las sucursales bancarias permite el acceso a los diferentes servicios y contribuye a la estabilidad operativa de un sector fundamental para el desarrollo económico del país.