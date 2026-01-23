Puentes Poéticos, de Matanzas para el mundo

Del 27 al 31 de enero Matanzas se vestirá de poema para recibir el Primer Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos; evento donde numerosas voluntades se aunarán para regalarle a la ciudad un espectáculo lírico de magnitud nunca antes experimentada en la Atenas de Cuba.

Con precedente en una Edición Cero efectuada en 2024, Puentes Poéticos regresa para homenajear a Miguel Barnet y José María Heredia, en un llamado a la paz mundial a través de los versos.

Invitados especiales como Katherine Hedeen y Margarett Randall, ambas de Estados Unidos, Víctor Núñez Rodríguez (Cuba/Estados Unidos), el hondureño Rolando Kattan y el belga Tom Van de Voorde, se sumarán a los premios nacionales de literatura Miguel Barnet, Nancy Morejón y Virgilio López Lemus; así como al talento cubano y yumurino, para protagonizar un programa de actividades donde la poesía tomará los espacios públicos.

Diseño de Johann E. Trujillo

Diseño: Humberto Fuentes Rodríguez

“Es un evento muy Matancero; de Matanzas para el mundo”, asegura Maylan Álvarez, coordinadora general del Festival; a lo cual agrega: “es un canto a la matanceridad de la que hablaba Cintio Vitier; por eso realizaremos un preámbulo en la mañana del martes 27 en la Casa Vitier García-Marruz, en La Habana Vieja”.

Mas, el impacto de Puentes Poéticos no se ceñirá a círculos especializados; sus participantes llegarán hasta una veintena de comunidades, escuelas primarias y secundarias, preuniversitarios, universidades, hospitales, centros laborales e instituciones culturales, en un afán de llevar la poesía hasta el lugar más insospechado.

Diseño: Humberto Fuentes Rodríguez

La inauguración del Festival tendrá lugar en la noche del 27 de enero con un concierto de Tony Ávila en el Parque de la Libertad, a lo cual seguirán cuatro días de cantatas, venta y firma de libros, conversatorios, exposiciones y la investidura de Miguel Barnet como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matanzas.

Sus espacios resultarán propicios para la presentación de algunas novedades editoriales de Ediciones Matanzas, como los poemarios Agua en canasta, de Laura Ruiz Montes; Fe de erratas y otros poemas de amor y desamor, de Miguel Barnet y Los países de la noche, de Leymen Pérez; así como un número especial de su Revista.

Diseño: Humberto Fuentes Rodríguez

Asimismo, se hará entrega del Premio de Poesía Entre dos aguas, que recayó en el holguinero Erian Peña Pupo y la matancera Náthaly Hernández Chávez, por sus cuadernos Fresco de Pompeya y Las edades de hierro, respectivamente.

La inmensa tradición lírica de Matanzas, nicho creativo de voces como Milanés, Plácido y Carilda; y cuna de dos poetas nacionales —Bonifacio Byrne y Agustín Acosta—; avala hoy la existencia en ella de un festival internacional de poesía, cuya amplitud demuestra su carácter de ciudad literaria y, sobre todo, Atenas de Cuba. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Diseño: Humberto Fuentes Rodríguez

