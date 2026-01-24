Mánager de Matanzas declara sobre la preparación de su equipo

Los Cocodrilos de Matanzas salen fortalecidos tras lograr dos victorias consecutivas en casa, un resultado que, según su mentor Armando Ferrer, es reflejo del crecimiento progresivo del equipo.

El director destacó la respuesta ofensiva del conjunto, que ha ido de menos a más en la postemporada, respaldada por la calidad individual y colectiva de sus bateadores.

Foto: Yadrian Rivero

Ferrer explicó que no hubo preparación específica, sino un proceso de ajustes naturales dentro de una alineación con probado potencial ofensivo. “Este es un equipo que sabe producir carreras y lo está demostrando en el terreno”, apuntó, al tiempo que subrayó la paciencia como clave para alcanzar el nivel esperado en estos partidos.

En ese repunte ha sido determinante la presencia de Gracial, a quien el estratega calificó como un líder sereno, pero influyente. Su aporte, especialmente con el madero, ha dado otra dinámica al lineup matancero. Ferrer resaltó que se trata de un bateador de nivel superior, capaz de marcar diferencias, tanto en casa como en estadios rivales.

El timonel también agradeció el respaldo de la afición, que colmó las gradas del Victoria de Girón en ambos encuentros. “Que nos sigan acompañando, porque los necesitamos”, expresó, convencido del impacto anímico que genera el apoyo del público.

Finalmente, Ferrer recordó que el buen momento del equipo es resultado de una preparación rigurosa, similar a la realizada en la temporada del título. A pesar de ausencias importantes al inicio, la mezcla de jóvenes talentos y liderazgo en el terreno ha comenzado a rendir frutos en el momento clave del campeonato.