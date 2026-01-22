Patrimonio: Tarde itinerante de los bienes muebles

Un actualización sobre leyes que le vinculan y cuánto se puede hacer para el buen resguardo del patrimonio matancero formó parte de la primera “Tarde itinerante de los bienes muebles”, iniciativa de las oficinas de Patrimonio y del Conservador de la Ciudad de Matanzas que tuvo su primera sede en el Hotel Louvre de la urbe yumurina.

“Esta iniciativa surge porque la nueva Ley de protección al Patrimonio Cultural Natural entre sus funciones tiene divulgar y socializar el patrimonio cultural que tenemos en instituciones”, refirió Zahilí Acosta Albelo, directora provincial de Bienes Muebles, Patrimonio Matanzas.

“A raíz de un inventario realizado en este complejo hotelero y a partir de sus valores patrimoniales, decidimos realizar este encuentro para que los trabajadores profundicen sobre la protección y conservación de los bienes que se atesoran aquí”, acotó.

Jesús Lauzurique Suárez, director del complejo hotelero Velasco-Louvre, consideró vital el intercambio, porque ayuda a “amar mucho más las obras patrimoniales que se tienen en los hoteles. Los turistas que se alojan aquí vienen también a llevarse experiencias para sus países. La sinergia que se puede lograr es muy importante y este vínculo patrimonio-oficina del conservador con los hoteles no ayuda solo a divulgar y atraer a quienes nos visiten, sino a incentivar que otros también lo hagan”, refirió.

“El trabajador de una institución con valores patrimoniales es la primera línea de defensa, de protección, de conservación de dichas piezas. Resulta imprescindible que se replique no solo los hoteles sino en las demás entidades con tantísimos valores que tiene Matanzas”, refirió Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad.

La iniciativa, prevista a mantenerse con una frecuencia mensual, se extenderá a otras empresas y organismos matanceros, con el objetivo de motivar en trabajadores y directivos la conservación del patrimonio. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también