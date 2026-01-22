Los Cocodrilos comienzan ganando en casa

Con un soberano golpe de autoridad Los Cocodrilos de Matanzas se presentan como rivales de respeto en la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al vencer categóricamente a su similar de Sancti Spíritus.

Los nuestros, con bateo oportuno, una excelente defensa y el adecuado corrido de bases lograron acompañar el gran trabajo monticular de Yoannis Yera, a quien los Gallos le conectaron 7 imparables, una carrera anotada, propinó 4 ponches y solo regaló una base en 6 entradas.

Fotos: Raúl Navarro

Al bate destacaron Luis Ángel Sánchez, Hanyelo Videt, Aníbal Medina, Yurisbel Gracial y Eduardo Blanco, con dos carreras impulsadas para cada uno.

Este último se agenció un formidable vuelacercas que resonó como un balde de agua fría en las gradas de los Gallos y su conga.

A los rojos, aunque sin conga esta vez, se les notó más enfocados, unidos, entusiastas y sobre todo metidos de lleno en la pelea por avanzar rápidamente en los play off.

Calmados en el cajón de bateo, escogiendo los lanzamientos adecuados para hacer contacto sin desesperarse y corriendo las bases aprovechando las debilidades del rival.

La afición presenció la combinación de juventud y experiencia que resulta, evidentemente, la fórmula más balanceada para alcanzar la victoria.

Hoy a la 1:30 de la tarde el zurdo Yamichel Pérez intentará cerrar con broche de oro este comienzo en casa. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también