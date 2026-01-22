La experiencia se impuso a la juventud. Foto: Raúl Navarro

En el primer duelo de cuartos de final entre los Gallos de Sancti Spíritus y los Cocodrilos de Matanzas —que tuvo por sede al parque Victoria de Girón— los reptiles salieron airosos con holgado marcador de 10 carreras por 1. Sobre la grama del coloso yumurino los locales desplegaron una feroz ofensiva de 15 inatrapables, de los cuales cinco fueron biangulares, y también sumaron un cuadrangular.

El triunfo del elenco que comanda el avezado estratega Armando Ferrer se logró en el terreno, pero se gestó desde la experiencia competitiva que le otorga a los saurios la incursión durante varios años en instancias decisivas de las Series Nacionales. Ferrer y su cuerpo de dirección lograron engranar una alineación que combina experiencia, juventud y explosividad sobre el terreno de juego como pilares fundamentales para desarrollar el juego de béisbol.

La nave roja y amarilla alineó como primero en el orden ofensivo al segunda base Aníbal Medina, un jugador acostumbrado a responder en momentos oportunos y con un excelente promedio de embasado a lo largo de su carrera.

El segundo turno fue responsabilidad del novato Hanyelo Videt, quien durante la temporada regular respondió a las mil maravillas y se ganó por derecho propio el formar parte de la alineación regular de los Cocodrilos.

Como tercero y cuarto aparecen dos peloteros que han destacado en circuitos foráneos, como es el caso de Yursibel Gracial y el receptor e inicialista Ariel Martínez. Más allá de su probada calidad y de estar en un nivel superior para nuestro pasatiempo nacional, ambas figuras redondean un lineup que ya de por sí era complejo de sortear.

El capitán Eduardo Blanco, ocupó el quinto escaño de la batería y respondió como ya es usual en él: cuadrangular, indiscutibles y tres compañeros remolcados para el plato.

El máscara Andrys Pérez, sexto en el orden ofensivo y catcher titular de nuestras últimas selecciones nacionales, supera en experiencia tras el plato y guiando lanzadores a su homólogo espirituano Yadiel Guerra. Esta área es un punto neurálgico, ya que un buen receptor que sepa guiar a un cuerpo de lanzadores y anteponerse a las diferentes situaciones de juego es vital en las aspiraciones de una novena.

Las designaciones para abrir el primer partido también pusieron de manifiesto la experiencia frente a la juventud. Por el elenco matancero se trepó a la colina de los martirios el zurdo Yoennis Yera, acostumbrado a estos menesteres y con un mayor recorrido en nuestros clásicos domésticos que su rival, el también zurdo Carlos Michel Benavides.

Si tomamos en cuenta la mayor experiencia de los Cocodrilos, aparejado a que muchos de los atletas de la tropa del Yayabo nunca habían jugado en esta instancia en el coloso de la avenida Martín Dihigo, la balanza se inclina en favor de los de la Atenas de Cuba. No obstante, una frase dice que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, por lo que la experiencia de unos y la precocidad de otro puede ser importante, mas no decisiva. Ganará quien mejor lo haga sobre el terreno de juego.

Lea también