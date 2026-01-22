El beneficio de la duda y las certezas de un campeonato. Fotos: Raúl Navarro

La postemporada de la pelota cubana significa borrón y cuenta nueva, pues la mentalidad cambia, los objetivos son otros y la calidad se concentra. Ningún rival es pequeño y cada detalle importa a la hora de conseguir la victoria.

Los Cocodrilos de Matanzas comenzaron la Serie Nacional con excelente paso y culminaron de igual manera la etapa regular, por lo que las dudas de qué pudiera pasar en playoff están latentes entre los aficionados.

Ser favorito en muchas ocasiones establece un peso difícil de cargar para los equipos matanceros que han fallado en momentos claves a estas instancias.

¿Mantendrán el estado de forma? ¿Lograrán superar las tensiones que años anteriores les impidieron avanzar? Pues todo parece indicar que la historia será otra esta vez.

No lo digo solo por la primera victoria de los playoff, sino también por la manera en la que salieron al terreno es su primer desafío frente a los espirituanos.

PRIMER STRIKE

Con un soberano golpe de autoridad los Cocodrilos de Matanzas se presentan como rivales de respeto en la postemporada de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al vencer categóricamente a su similar de Sancti Spíritus.

Los nuestros, con bateo oportuno, una excelente defensa y el adecuado corrido de bases, lograron acompañar el gran trabajo monticular de Yoannis Yera, a quien los Gallos le conectaron siete imparables, una carrera anotada, propinó cuatro ponches y solo regaló una base en seis entradas.

Armando Ferrer y su cuerpo de dirección apostaron por la seguridad de un hombre experimentado en el box y el zurdo no defraudó.

Al bate destacaron Luis Ángel Sánchez, Hanyelo Videt, Aníbal Medina, Yurisbel Gracial y Eduardo Blanco, con dos carreras impulsadas para cada uno.

Este último se agenció un formidable vuelacercas que resonó como un balde de agua fría en las gradas de los Gallos y su conga.

A los rojos, aunque sin conga esta vez, se les notó más enfocados, unidos, entusiastas y, sobre todo, metidos de a lleno en la pelea por avanzar rápidamente en los playoff.

Calmados en el cajón de bateo, escogiendo los lanzamientos adecuados para hacer contacto sin desesperarse y corriendo las bases, aprovechando las debilidades del rival.

El estadio presenció la combinación de juventud y experiencia que resulta evidentemente la fórmula más balanceada para alcanzar la victoria.

LAS OPORTUNIDADES QUE VALEN ORO

Hanyelo Videt se ganó a fuerza de talento y mucho trabajo el puesto de regular en la alineación yumurina de estos playoff.

Como segundo bate y jardinero derecho no dejó margen a la duda y aplicó la filosofía de que a las oportunidades hay que agarrarlas con uñas y dientes, porque en ocasiones se dan la primera vez.

Muchos lo hemos seguido en su trayectoria en categorías menores y su explosividad daba atisbos de un pelotero entregado, efectivo y superior a la media.

Durante la etapa regular en su debut en el Clásico doméstico, su ofensiva destacó sobre todo con hombres en circulación, un aspecto fundamental en situaciones de juego complejas en las que producir es asunto de vida o muerte.

Emocionado y motivado, el joven de 22 años confesó sentirse orgulloso de ver el resultado de su esfuerzo.

“Por mi rendimiento en esta serie me dieron la oportunidad de alinear, y lo estoy aprovechando, estar por delante de Yurisbel Gracial es un reto enorme que afronto con valentía.

“Las cosas me salieron bien hoy y trataré de que siga así. Siempre he jugado explosivo, desde niño, y así las cosas me salen bien. No me esperaba jugar de regular en mi debut, pero la vida te premia por el esfuerzo.

“El apoyo de mi familia ha sido esencial para que yo pueda seguir creciendo. A la afición matancera que sigan viviendo y llenando el estadio que vamos a dar lo mejor de nosotros”.

SORPRESA EN TARDE DE MIÉRCOLES

Dicen que el miércoles es un día atravesado, en el que casi nunca los planes resultan y que es mejor quedarse en casa. Pero a estas advertencias los fanáticos del béisbol matancero hicieron caso omiso y acudieron al Palacio a apoyar a un equipo que pretende dar muchas más alegrías.

No estaba repleto, pero casi todas las gradas se cubrieron de la fanaticada yumurina y también de entusiasmo, música, algarabía, ofertas gastronómicas que a pesar de las difíciles circunstancias que vivimos estuvieron presentes dentro y fuera del estadio.

Las reparaciones en el Palacio de los Cocodrilos eran visibles, sobre todo la malla detrás del home plate, que era un reclamo desde hacía varios años, estaba impecable, las gradas bien pintadas, todo absolutamente limpio y organizado.

El terreno, que sigue siendo uno de los mejores del país, conserva esa distinción y se notaba el esfuerzo por la perfección en un aspecto esencial dentro del juego, pues una grama con desniveles puede ocasionar lesiones y malas jugadas en situaciones decisivas. Lo único que se extrañó fue la conga, esa que con su cuerpo de baile anima cada jornada roja y se hace sentir por su peculiar ritmo. Esperemos vuelva a animar a los suyos muy pronto en las jornadas venideras, porque el playoff de la Serie 64 será mucho más largo para los Cocodrilos de Matanzas.