Matancero recibe premio Celestino de Cuento

El libro Cubacabana, del periodista y escritor matancero Humberto Fuentes mereció el Premio Celestino de Cuento, que otorga Ediciones La Luz, de Holguín, en su XXVII edición.

“El Premio Celestino llega en un punto de inflexión en mi vida. Durante el período entre el 2025 y el 2026 me han sucedido muchas cosas buenas: he ganado otros premios, me casé; pero también han traído consigo, no solo para mí sino para los cubanos sobre todo, muchas dificultades.

“Ha sido una etapa de tener que respirar profundo, sobreponerse y salir adelante. En uno de estos momentos más difíciles es que llegué a Cubacabana y, felizmente, encontró su camino. Es uno de los dos libros inéditos que tenía, este de narrativa y uno de poesía. Ahora mismo escribo otro libro de poesía”.

El autor demuestra a través de 12 narraciones acertado dominio narrativo en términos técnicos e imaginativos, desplegando un panorama de la realidad cubana actual, con la pericia de no sucumbir ante lugares comunes ni a una mera descripción descarnada del acontecer cotidiano en la Ísla, según las consideraciones del jurado, integrado por las escritoras cubanas Mariela Varona y Laidi Fernández de Juan y el narrador argentino Kike Ferrari.

Destacó además que el volumen, dedicado a la memoria de Francisco López Sacha, alterna escenas crudísimas con otras más imaginarias, a la vez que mantiene el tempo narrativo sostenido constantemente, en cada cuento, en todos los momentos transicionales, sin dejar resquicio a posibles fallos.

Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, miembro del Taller de Creación Literaria Pablo Neruda e integrante del taller Grafómanos, que auspicia la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas, de la cual es jefe de la sección de Literatura, sus libros aparecen publicados en revistas, periódicos, sitios web y antologías de Cuba, Argentina, Chile y Colombia.

Durante las jornadas del Premio Celestino, dedicadas también al 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz y al escritor argentino Jorge Luis Borges, se presentaron dos textos de autores matanceros. Morir un poco, de Andy Jorge Blanco, con edición de Adalberto Santos, diseño de Robert Ráez e imagen de cubierta de Yuris Nórido, según su presentador, el narrador y periodista Rubén Rodríguez, explora algunas de las experiencias más complejas de la contemporaneidad cubana.

Por su parte La visita, del dramaturgo y narrador Alain Gómez Pérez, fue editado por Luis Yuseff y cuenta con diseño de cubierta de Robert Raéz. Este cuaderno propone una historia donde la memoria, la culpa, la emigración y los vínculos familiares se entrelazan en una atmósfera marcada por la ambigüedad y el misterio.

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