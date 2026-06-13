Cocodrilos heridos, mas no muertos

En el segundo partido de la doble cartelera entre Cocodrilos de Matanzas y Cazadores de Artemisa, desarrollada en el parque Victoria de Girón, los yumurinos salieron airosos con marcador de siete carreras por tres.

Los Cocodrilos atacaron en el principio del primer inning para tomar el mando de las acciones del segundo desafío de la jornada cuando aprovecharon una base por bolas al hombre proa Aníbal Medina, que se robó la segunda almohadilla y luego anotó con dos conexiones por el infield de Rafael Álvarez y José Amaury Noroña.

Los saurios continuaron con su ímpetu ofensivo en la segunda entrada; lograron pisar en una ocasión para colocar el marcador dos carreras por cero.Tras pasar el primer tercio de juego sin penas ni glorias, los dirigidos por Yulieski González igualaron el desafío en el cierre de la cuarta entrega con cuadrangular de Harold Vázquez con un compañero en circulación.

Un viejo refrán dice: «Lo que te den, cógelo», y los Cocodrilos aprovecharon la displicencia defensiva de Artemisa en la parte alta del quinto para fabricar un racimo de tres anotaciones para volver a colocarse al frente en la pizarra.

En el cierre de la entrada y con una ventaja de tres, el abridor matancero Sammy Benítez debió ser sustituido tras tolerar tres indiscutibles de manera consecutiva.En su lugar, el alto mando yumurino colocó al derecho Yosney García, quien abrió dándole boleto a José Antonio Jiménez para abrir las puertas del home plate a la tercera anotación de los Cazadores.

Luego del boleto, el Capitán de Ibarra, como le conocen al joven serpentinero en el mundo del bate y la pelota, ponchó a los últimos dos bateadores de la entrada para mantener la ventaja de los rojos y amarillos.

El máscara Andrys Pérez se vistió de slugger en la parte alta del sexto inning y sacó la bola fuera de los límites del Victoria de Girón con un compañero en circulación para ampliar la ventaja del equipo local siete por tres.

Victoria a la cuenta de Yosney García en rol de relevo con faena de dos y dos tercios, en los que no permitió anotaciones para preservar el triunfo yumurino.Pese a tener muy complicada la clasificación a los play off, los dirigidos por Eduardo Cárdenas continúan demostrando que no están muertos hasta que caiga el out 27.

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