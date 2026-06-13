Hotel Royal Hicacos gana otro premio internacional

El hotel Royal Hicacos, en la última década afianzado entre los preferidos del balneario de Varadero, ha vuelto a triunfar en los premios Travellers’ Choice de Tripadvisor, que reconocen a los mejores establecimientos, según las opiniones de los viajeros.

“Muchas veces hemos ganado un lauro mundial de tanta envergadura y siempre decimos que ello inspira la confianza de los clientes, y estimula el crecimiento continuo, el progreso y prestigio de la instalación”, manifestó Amaurys Echevarría Ruíz, máximo dirigente del sindicato.

“El de ahora posee una relevancia particular. Lo hemos ganado en un contexto donde hacer turismo se convertido en un ejercicio desafiante por el agudizamiento de una guerra económica, comercial y financiera de los Estados Unidos (EEUU) contra Cuba, que sigue teniendo en este sector a uno de sus blancos predilectos”.

Echevarría agradeció “a todos los clientes por compartir sus experiencias y permitirnos alcanzar esta importante distinción, Único de Cubanacán en obtenerlo. Sabemos cuánto nos quieren y lo deseoso que están muchos por retornar a esta, su segunda casa, cuando las condiciones lo permitan”, expresó.

Considerado una de sus joyas, la instalación era gestionada por bajo la marca Royalton de la internacional cadena Blue Diamond, que por producto de esa misma guerra de los EEUU contra la Isla, hace unos días cesó sus operaciones en Cuba, donde participaba en la administración de más de 60 hoteles.

El premio distingue a aquellos hoteles que obtienen de manera constante opiniones excelentes de los viajeros y que, gracias a ello, se encuentran dentro del 10 por ciento de los mejores establecimientos del mundo en la plataforma Tripadvisor, la web de viaje más grande.

La instalación, Vanguardia Nacional por sus excelentes saldos del 2025, categoría concedida por la Central de Trabajadores de Cuba y el Sindicato Nacional de la Hotelería y el Turismo, posee, además, la Orden Lázaro Peña de Segundo Grado, concedida por Decreto Presidencial.

Gracias a sus excelentes resultados económicos, sindicales y sociales, el colectivo mereció un cupo para asistir a las sesiones finales del 22 Congreso de la CTC, 26 y 27 de junio próximos, honor que correspondió a Amaurys Echevarría.

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