Canciones viejas siempre nuevas: cita con la sencillez para comprender la belleza

Canciones viejas siempre nuevas supone una fiesta, un encuentro dichoso con el niño que nos habita, la perfecta excusa para revivir la infancia de la mano de Teresita Fernández, una propuesta hermosa en la que prevalecen la cubanía y los valores culturales endémicos.

Sobre el escenario, Olga Blanco interpreta 14 canciones de Teresita. Lo hace desde la magistralidad de quien se sabe dueña de una hermosa voz y una sensibilidad perfectamente compatible con el motivo inspirador y el público asistente.

A su izquierda, con sus arreglos, Raúl Valdés logra que la fantasía y la belleza de la música que tantas veces escuchamos antes renazcan con matices renovados, sin perder la ternura y la sencillez con que fue concebida décadas atrás.

Bailarines, actores y músicos fusionan sus talentos con la inconfundible poética de Zenén Calero Medina, Premio Nacional de Teatro, un mago que sabe bien expresar visualmente, a través de sus muñecos, vestuarios y elementos escenográficos, los elocuentes y fabulosos mundos de otro creador de altos quilates, el también Premio Nacional de Teatro Rubén Darío Salazar, a cargo del guion y la dirección artística.

“Creo que hay un tesoro, un cofre, lleno de joyas musicales, literarias, plásticas, teatrales, que tiene que ver con las infancias; y Cuba tiene de todo, a Martí, a Dora Alonso, a Teresita Fernández.

“Entonces, ¿cómo no buscar su repertorio desconocido, el menos popular, el menos cantado, incluso por ella misma, en los conciertos y traerlo al teatro? ¿Cómo no unir voluntades, niños aficionados, como la compañía Gabi & Sofi; profesionales, como Teatro de Las Estaciones; una solista como Olga Blanco, que viene del Coro de Cámara de Matanzas y canta como los ángeles; o el talento de Raúl Valdés en los arreglos musicales, ligado al de Zenén Calero? ¿Cómo no reunir todo ese material que es oro y regalarlo a las infancias de Cuba y de quien quiera escucharlos?”.

Rubén, actor y Maestro de Juventudes, simultanea con Iván García, Raúl Álvarez y Laura Marín en la manipulación de los muñecos, y acompañan a la experimentada intérprete en la defensa de temas menos conocidos de Teresita Fernández.

“Somos inmensamente ricos en cultura, en la cultura nacional, la nuestra, nuestra identidad, nuestro patrimonio. ¿Qué hacemos buscando, mirando para otros lados? Lo otro existe y es válido, porque cada cual tiene su manera de expresarse, pero es más importante la nuestra, combinada con todas esas experiencias.

“Pienso que eso se habla bastante, pero no lo suficiente. Nunca será ocioso recurrir a Teresita, a Martí, a Don Alonso, a tantos creadores que legitiman el país hermoso que somos”.

La puesta en escena minimalista, impecable, se sostiene también sobre el estratégico diseño de luces, la imagen siempre fresca de la compañía Gaby & Sofi, la profesionalidad de Dyan Barceló en el diseño gráfico, Yadiel Durán en las coreografías, Irina Madrazo, Dolly Díaz y Patricia García en la ejecución de la música en vivo, junto a Raúl Valdés, y el equipo de Las Estaciones.

Con cinco presentaciones, el 10 de diciembre último, en la Sala de Conciertos José White; el sábado 10 de enero en la sala Pepe Camejo, llena; el domingo 11 en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes y, nuevamente este fin de semana, en la salita de la calle Ayuntamiento, el concierto que Teatro de Las Estaciones dedica a la cantora mayor resalta, primero, por la oportuna iniciativa de llevar a escena las canciones menos conocidas de la trovadora, y segundo, por el resultado hermoso de un espectáculo milimétricamente pensado para enaltecer la obra y la vida de la más importante compositora cubana para niños.

