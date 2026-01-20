Reportan varamiento de un raro cachalote pigmeo en costa de Matanzas

Un ejemplar muerto de cachalote pigmeo (Kogia breviceps), especie poco común que habita en aguas profundas, fue encontrado varado en la costa del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Maya, según reporte de la página en Facebook de la Empresa Flora y Fauna de Matanzas.

El cetáceo, que por su tamaño se estima es un animal adulto, presenta un estado avanzado de descomposición. Un hallazgo llamativo son varias heridas de forma perfectamente circular en su cuerpo, las cuales, en una primera observación, expertos sugieren que podrían corresponder al ataque de un tiburón cigarro (Isistius brasiliensis) ocurrido cuando el animal aún estaba con vida.

Kogia breviceps.

El cachalote pigmeo es una de las especies de cetáceos menos conocidas a nivel mundial. Habita normalmente en aguas oceánicas profundas, lejos de la costa, por lo que los avistamientos son extremadamente raros. La mayoría de los datos científicos que se tienen sobre su biología, distribución y comportamiento provienen precisamente del estudio de ejemplares varados, como el ocurrido en Matanzas.

Estos animales, que pueden medir hasta 3.5 metros en su edad adulta, poseen características distintivas como una cabeza pequeña y un cuerpo robusto. Son parte del género Kogia, que también incluye al cachalote enano, y se alimentan principalmente de calamares y peces de aguas medias y profundas.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener la distancia y evitar cualquier contacto con animales varados. «Es importante que cuando encontremos un animal en este estado evitemos el contacto con el cuerpo, dado que pueden transmitir enfermedades zoonóticas», explicó la empresa en su publicación.

