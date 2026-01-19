APARTADO 1433: Respuesta de la Comercializadora de Combustibles

Por dificultades con la adquisición del combustible doméstico asignado, escribió al Apartado 1433, Martha Guerra Mena, vecina de la calle B, No. 90 (altos), entre 6ta y calle C, reparto La Playa, Boca de Camarioca, municipio de Cárdenas.

“El motivo por el cual me dirijo a ustedes es el siguiente: tengo una hija de 41 años con discapacidad física y mental. Por su diagnóstico, incrementaron mi contrato de gas licuado de dos cilindros a cuatro, con derecho a solicitarlo cada tres meses, aproximadamente. La última entrega ocurrió el 15 de mayo de 2025.

“A finales de año realicé el reporte, además de efectuar varias llamadas con regularidad. En muchas ocasiones fui atendida por la compañera Alina, amable, comprensiva y receptiva ante el problema. En tres oportunidades fue llevada la correspondiente solicitud a la entidad, pero, a pesar de que existía gas, nunca llegó a mí.

“Observé cómo el camión que distribuye pasaba por Boca de Camarioca con destino a Santa Marta y Varadero, pero, según me comunicaron, ‘era muy difícil dejar el cilindro en mi casa’. En otra ocasión, informaron que distribuirían del 13 al 17 de septiembre último, en el punto de venta; sin embargo, no fue así. Luego me explicaron, mas no hallé justificación al hecho.

“El pasado 24 de octubre llegó la fatídica noticia de que se había acabado el gas. ¿Dónde están los tres cilindros asignados? ¿Tendré que continuar molestando a mis vecinos? Esta vez espero una respuesta positiva”.

En la contestación de Lázaro R. Abreu García, director de la Unidad Empresarial de Base División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas, se explica que la comisión verificadora comprobó la certeza de la demanda y argumentó lo siguiente:

“La remitente es titular del contrato de gas licuado No. 4902001035, con incremento de cuatro cilindros anuales, por DG 268/2024.

“Durante el año 2025 existieron dificultades con la distribución de gas en nuestra entidad, debido a la escasez de ese combustible. Ello, sin lugar a dudas, ha afectado grandemente al sector estatal y a la población en general.

“Comprobamos que Guerra Mena recibió un cilindro de gas de 10 kilogramos el pasado 16 de mayo de 2025. Luego de su comunicación con la División Territorial, en aras de reducir el déficit y atenuar la crítica situación, el pasado 6 de diciembre fue entregado el segundo cilindro”.

Este redactor conoció que días posteriores a esa fecha llegó al domicilio de la demandante la tercera entrega. En tal sentido, catalogaron la queja Con Razón, y en documento adjunto recibimos la evidencia de la conformidad de la lectora.

A pesar de las conocidas limitaciones con este producto, casos como el descrito deben continuar hallando prioridad en el sistema de distribución.

Lea también