Unión Eléctrica prevé afectación de 1905 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1943 MW a las 18:10 horas y superior a lo pronosticado por estar fuera de servicio la unidad 8 de la CTE Mariel y demanda por encima del pronóstico.

La producción de energía de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2097 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1360 MW, la demanda 2150 MW, con 750 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 600 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 101 centrales de generación distribuida con 927 MW. 30 MW de la Patana de Melones. 156 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1113 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario Pico se espera la entrada de los motores de la Patana de Melones con 45 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1405 MW con una demanda máxima de 3280 MW, para un déficit de 1875 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1905 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

