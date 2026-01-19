Economía

Unión Eléctrica prevé afectación de 1905 MW

Periódico Girón 19 de enero de 2026 0 comment
Nota informativa de la Unión Eléctrica

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1943 MW a las 18:10 horas y superior a lo pronosticado por estar fuera de servicio la unidad 8 de la CTE Mariel y demanda por encima del pronóstico.

La producción de energía de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2097 MWh, con 473 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1360 MW, la demanda 2150 MW, con 750 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

  • Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
  • Limitaciones en la generación térmica: 600 MW fuera de servicio.
  • Problemas por falta de combustible
    • 101 centrales de generación distribuida con 927 MW.
    • 30 MW de la Patana de Melones.
    • 156 MW indisponibles por falta de lubricante.
    • Total de MW afectados por esta causa: 1113 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario Pico se espera la entrada de los motores de la Patana de Melones con 45 MW.

Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1405 MW con una demanda máxima de 3280 MW, para un déficit de 1875 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1905 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también

La energía del fotón

El parque solar fotovoltaico Guanábana, en la provincia de Matanzas, avanza con más del 80 por ciento de terminación y se estima su sincronización al Sistema Eléctrico… Leer más»

Construcción del parque solar fotovoltaico de Guanábana en Matanzas

Recomendado para usted

Unión Eléctrica UNE pronostica

UNE prevé afectación de 1 754 MW en horario pico este domingo

Es en la industria donde en las últimas zafras se presentan los principales problemas para cumplir el plan de azúcar. Foto: Archivo Son 23 los colectivos laborales y varias mipymes los encargados de materializar la iniciativa de apoyo a los 14 pelotones cañeros, los tres turnos de la industria y a Ferroazúcar, acciones ya habituales en los últimos años, un programa liderado por la CTC y los sindicatos, con alcance a las entidades matanceras en ese concepto de que la zafra debe ser un asunto de todos. En este aspecto, se argumentó el rol de las empresas de Comercio y Gastronomía para las ofertas en la cafetería, y de otras propias del sector como Esazúcar, encargada de la alimentación mediante sus centros de elaboración, así como también no descuidar un aseguramiento como los sistemas de pago. Las actividades promueven no solo el acompañamiento a los hacedores de la gramínea o la venta de recursos en ferias, sino la puesta en marcha de un movimiento emulativo de reconocimiento oportuno tras concluir cada faena. “Lo importante es buscar el compromiso hombre a hombre para lograr la materialización de esa cifra. Lo demás lo pondremos nosotros con un sólido apadrinamiento”, significó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en este occidental territorio, al analizar el tema en la reunión mensual del Secretariado. Se dice que Matanzas cuenta con caña suficiente para asegurar la molienda en el central Jesús “Rabí” Sablón, el único que operará en esta contienda. Foto: Archivo Al presentar el punto, la integrante del Secretariado Yanet Díaz, insistió en lo perentorio de hacer corresponder el sistema atención con una respuesta efectiva de los azucareros, porque “no es posible en los últimos tiempos tantos incumplimientos… Esperamos una muy buena reacción de la empresa agroindustrial Jesús “Rabí” Sablón Moreno, encargada de procesar toda la caña dispuesta para ella, al ser la única que molerá en esta occidental provincia”. Díaz observó con preocupación que por razones objetivas la zafra no haya arrancado en la fecha prevista del 6 de enero, lo que obliga, remarcó, a realizar ajustes necesarios para recuperar la producción de esas jornadas perdidas. Lo bueno, acotó, es que el central tiene posibilidades reales de superar las 162 t diarias, y satisfacer las cifras aprobadas. Yanet Díaz insistió en un movimiento emulativo que reconozca oportunamente los mejores desempeño. Foto: Noryis La gestión de la CTC del municipio de Calimete, donde está enclavado el central Rabí, y del sindicato azucarero tienen que lograr el cumplimiento de este plan de aseguramiento político, coincidieron varias intervenciones. En este objetivo, se impone, acotó Díaz, el fortalecimiento de todas las secciones sindicales. A prestar máxima atención al control interno llamó Yaisel Pieter (primero de derecha a izquierda). Foto: Noryis Yasiel Osvaldo Pieter Terry, miembro de la Comisión Organizadora 22 Congreso de la CTC, reflexionó sobre la necesidad de que el sindicato azucarero funcione diferente para movilizar a los trabajadores, especialmente en la industria, donde hoy están los problemas, sobre todo en el control interno, para evitar el robo del azúcar, por las implicaciones que ello tiene… Hay que aprovechar los espacios propios del sindicato para exigir, alentar, movilizar. “La zafra hay que lograrla”, sentenció.

En Matanzas una zafra azucarera con todos

Unión Eléctrica pronostica 1170 MW de máxima afectación

Unión Eléctrica estima afectación de 1945 MW

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *