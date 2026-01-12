El parque solar fotovoltaico Guanábana, en la provincia de Matanzas, avanza con más del 80 por ciento de terminación y se estima su sincronización al Sistema Eléctrico Nacional durante este mes, utilizando sus siete inversores en fase de puesta en marcha.

Así lo confirmó a Radio 26, el ingeniero Israel Prado Almendariz, director de inversiones de la empresa, quién agregó que este proyecto de 21.8 MegaWatts representa el quinto de su tipo, tras los ya operativos en Jovellanos, Martí, Colón y otros dos ejecutados hace años en Cárdenas.

La culminación de esta obra fortalece la estrategia nacional de transición energética, aliviando déficits y reduciendo apagones en una región clave.

Para este 2026, se montarán dos parques solares fotovoltaicos de 5 megavatios de potencia pico, cada uno en los municipios de Cárdenas y Jovellanos, incorporando tecnología de vanguardia con sistemas de acumulación de energía.

Además, se construirá otro de 21. 8 MegaWatts en áreas de La Conchita, próximo al balneario de Varadero, ampliando la capacidad renovable en zonas turísticas y productivas.

Con la operación de los cinco parques de 21,8 MW, se alcanzará una potencia solar instalada de 109 MW, más los dos de 5 MW que suman 10 MW adicionales, totalizando 119 MW en la provincia. (Por: José Miguel Solís/Fotos: Empresa Eléctrica de Matanzas)

