Copa Africana de Fútbol: Senegal se corona campeón

19 de enero de 2026 0 comment
Senegal campeón Copa Africana de Fútbol

En un duelo que se extendió a tiempo extra, la selección de fútbol de Senegal se impuso al representativo de Marruecos con marcador de un gol por cero, para coronarse campeón de la Copa Africana de Naciones.

El inicio del partido fue intenso, con oportunidades para ambos conjuntos, aunque con una ligera inclinación a favor de Senegal. La primera ocasión de peligro llegó a los siete minutos, cuando Pape Gueye remató de cabeza frente al arco y obligó al cancerbero marroquí Yassine Bounou a exigirse para despejar el balón.

Bounou salvó su portería de un gol cantado cuando logró repeler con la pierna un mano a mano contra Iliman Ndiaye. Los minutos transcurrieron con ocasiones para ambos planteles, pero sin peligro real, por lo que el primer tiempo concluyó con empate a cero.

En el segundo tiempo, los Leones del Atlas, como se le apoda a la selección marroquí, salieron con mucha más intensidad en busca de un gol que abriera el marcador. Ayoub El Kaabi desperdició una oportunidad clara tras realizar un disparo defectuoso a los 58 minutos.

Senegal marcó en las postrimerías del encuentro, lo que parecía ser el tanto definitorio, pero el árbitro, Ndala Ngambo, anuló el gol por una falta previa de un jugador senegalés.

Fotos: tomadas de internet

A los 90+7, el colegiado señaló un penal a favor de la selección marroquí, por una falta sobre el delantero Brahim Díaz. Brahim cobró el penal al estilo Panenka, lo que facilitó la tarea del guardameta rival y envió el encuentro a tiempo extra.

Al inicio de la primera parte del tiempo extra, Senegal anotó el tanto de la victoria por intermedio de Pape Gueye, quien fue fundamental a lo largo de todo el partido.

Pese al triunfo de los Leones de la Teranga, la posesión del balón quedó igualada al 50 por ciento para cada plantel; Senegal dominó las grandes ocasiones de gol con cuatro, mientras que Marruecos disparó un total de 20 veces frente a 14 remates de sus homólogos.

Con esta victoria, Senegal se corona campeón de la competición por segunda vez en su historia, tras alzar el cetro en la edición de 2021. Más que una final, fue un choque entre varios futbolistas de la élite, como el lateral Achraf Hakimi y el extremo Sadio Mané.

Marruecos, que venía siendo el mejor equipo del torneo, vio truncadas sus aspiraciones de coronarse campeón y cedió ante el embate de una Senegal que nunca se dio por vencida. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

