Confirman presencia del judo cubano en Grand Slam de París 2026

Andrés Taño González, comisionado nacional de judo, confirmo hoy la participación de ocho cubanos en el Grand Slam de París 2026, previsto para efectuarse el 7 y 8 próximos.

Taño agregó este lunes a la Agencia Cubana de Noticias la presencia de los cinco hombres y tres mujeres inscritos en el certamen, así como también que Andy Granda, de los más de 100 kilogramos (kg), e Iván Felipe Silva (100 kg) cumplirán antes una base de entrenamiento en Francia.

El federativo adelantó que Granda viajará el 14 de enero hacia la nación gala, y que en el caso de Silva se realizan los trámites para la reservación del boleto.

Adelantó además, que el resto del grupo seleccionado partirá el 5 y 6 de febrero y que tienen previsto el regreso para el 9.

La relación se completa con Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polaco (66 kg), Marlon Herrera (73 kg), Maylín del Toro (63 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg), dirigidos por los entrenadores Julio Alderete y Boannys Chang, apoyados por el doctor Uvelino Moreno, mientras que Rafael Manso, será el jefe de la delegación.

Entre los objetivos de los cubanos aparece con fuerza conseguir puntos para el ranking mundial de cara al ciclo olímpico que cierra en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Todos enfocan también la mirada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los Panamericanos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028, conscientes de que las clasificaciones son por ranking.

Granda, quinto lugar –discutió bronce- en la cita bajo los cinco aros de la Ciudad Luz, y titular mundial de Tashkent 2022, despidió el 2025 en el lugar 11 del RM, posición con la que lidera los mejores ubicados por Cuba del listado de la categoría de mayores, con tres mil 021 puntos, mientras que en el femenino destaca Maylín (21-2062-63 kg).

Según la última actualización del RM en el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, entre los hombres le siguen los pasos Silva (18-2066-100 kg), quien apareció en 2025 en su nueva división, antes 90 kg, Jonathan Charón (18-2185-60 kg), y Orlando Polanco (35-1334-66 kg), mientras que entre las mujeres aparece a continuación de Maylín, Lianet Cardona (41-935-78 kg).

Recordar que para el olímpico Silva, subcampeón mundial de los 90 kg en Bakú 2018, este sería el retorno a las competencias, ya que en abril de 2025 sufrió una lesión en el Panamericano y de Oceanía de Chile, y que antes, había logrado en su nueva categoría de peso dos medallas de bronce en el Grand Slam de París y Tashkent y el título en el Grand Prix de Austria.

Dayanara (8-380-+78 kg) también sobresale, pero en el ranking juvenil.

