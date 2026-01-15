Universidad yumurina reeditará torneo de voleibol femenino

La Universidad de Matanzas acogerá entre los días 16 y 19 de febrero próximo la segunda edición de la Copa de Voleibol Femenino Mariana Grajales.

Lizz Claudia Vega Barani, secretaria de Deportes de la Federación Estudiantil Universitaria, señaló que desde la Secretaría de Deportes de la institución se lanzó la convocatoria para este torneo, que tuvo una gran aceptación entre la comunidad universitaria en su primera edición.

“La Copa representa un paso de avance en pos de rescatar espacios para la juventud matancera y una respuesta por parte de la dirección del centro a una petición de la FEU de hace algunos años”.

Entre los requisitos necesarios para participar en esta segunda edición están que los conjuntos deben inscribirse completos y con un mínimo de seis jugadoras, además de seleccionar una líder de equipo.

Un Juego de las Estrellas entre las participantes más destacadas al concluir el calendario competitivo, y en el que en esta ocasión podrán competir hasta tres jugadoras por equipo que no estudien en la casa de altos estudios, es una de las particularidades del evento.

Fotos: Tomadas de la página de Facebook de la Universidad

La segunda edición de la Copa de Voleibol Femenino Mariana Grajales llega como una oportunidad para fomentar el deporte de la malla alta entre la comunidad universitaria, además de dar la posibilidad a futuros talentos de foguearse en la provincia. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

