Realizan ejercicio de Defensa en diferentes territorios de Matanzas

Fotos: Beatriz Mendoza Triana

Desde bien temprano en la mañana de este sábado se realizó el Ejercicio Táctico de la Zona de Defensa en distintos puntos de la provincia de Matanzas.

El consejo municipal #3 de Itabo, en Martí y el consejo popular San Francisco, de Limonar, fueron los escenarios, en sus respectivas Zonas de Defensa, de dichas acciones prácticas durante la jornada.

Como parte de estas actividades se impartieron clases combinadas por instructores de las FAR para la preparación en diferentes especialidades al personal que forma parte de las Brigadas de Producción y Defensa.

Algunos de los temas impartidos fueron el montaje y utilización de granadas antipersonales y antitanque, además del empleo de minas, explosivos, armas de infantería y el abordaje de medios individuales de protección, como las máscaras antigás.

A supervisar las actividades desarrolladas en San Francisco acudieron el jefe del Ejército Central, general de división Raúl Villar Kessel, y el presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo y Marieta Poey Zamora, quienes destacaron la importancia estratégica de la ubicación dentro de la geografía matancera por su vínculo con los acueductos y otros recursos vulnerables al sabotaje.

En el municipio de Martí, otra de las actividades fue la limpieza de un canal de cinco kilómetros, al tratarse de uno de los principales puntos estratégicos en cuanto a protección y saneamiento del poblado elegido para las acciones.

También se efectuó allí una demostración del proceso de entrada de los reservistas a sus unidades correspondientes, así como acciones de lucha contra drones y preparación para brindar primeros auxilios a heridos y personas en situación de vulnerabilidad.

La mañana culminó con un acto en el que se dedicó un minuto de silencio a los 32 cubanos caídos en combate el pasado 3 de enero en Venezuela y, asimismo, fueron reconocidos más de 10 vecinos, así como las escuelas Reynold García y Esteban Hernández, por su activa participación en los ejercicios realizados. De igual forma, recibió la distinción «Destacado en la Preparación para la Defensa» Abel Duquezne Menéndez, presidente del Consejo de Defensa de la zona #3, por su destacada labor en la dirección de esta.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Municipal, Daniel Alejandro Olivera Portilla; Norma Llerena Pérez, miembro del Consejo de Defensa Provincial; el coronel Anuar La Rosa Amador, jefe de ingeniería de la Región Militar; el coronel Luis Manuel Vargas Ledea, jefe del Sector Militar Territorial; y el Mayor Delio Morejón Sánchez, delegado del Minint.

(Por Beatriz Mendoza Triana y José Alejandro Gómez Morales)