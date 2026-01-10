Realiza Matanzas Día Territorial de la Defensa

En horas tempranas de este sábado 10 de enero iniciaron en la provincia de Matanzas las actividades programadas para el Día Nacional de la Defensa.

En la puntualización inicial, con la presencia del primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, del jefe del Ejército Central, General de División, Raúl Villar Kesell, y el jefe de la Región Militar, General de Brigada, Alexánder Rivero Díaz, se activó el órgano y se explicaron las acciones a acometer con el objetivo de desarrollar acciones de fuerzas y medios del territorio para elevar su preparación.

Se informó que en la provincia de Matanzas realizarán acciones de preparación militar y combativa en todas las zonas del territorio; clases combinadas en unidades militares, clases tácticas con ejercicios de tiro y en el caso de la brigada de defensa antiaérea efectuarán ejercicios tácticos de batería.

Las acciones del Día de la Defensa están dirigidas a la preparación de los Órganos de Dirección y Mando, combatientes de la reserva, Milicias de Tropas Territoriales, Formaciones Especiales, Brigadas de Producción y Defensa, estudiantes y población en general.

La realización de estas acciones forman parte de la Concepción Estratégica Defensiva Territorial de la Guerra de Todo el Pueblo y tienen como propósito consolidar la invulnerabilidad militar de la nación.

Chequean actividades por el Día Nacional de la Defensa en Jovellanos

Las actividades programadas para el Día Nacional de la Defensa en la provincia fueron chequeadas este sábado en la Zona de Defensa 250610 San Carlos, en Jovellanos.

El ejercicio, expuesto por el Presidente del Consejo de Defensa Municipal, fue evaluado por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, del jefe del Ejército Central, General de División, Raúl Villar Kesell, y el jefe de la Región Militar, General de Brigada, Alexánder Rivero Díaz, así como otros cuadros y oficiales del Ejército Central.

En él se explicaron las acciones de la zona de defensa dirigidas a la preparación de los Órganos de Dirección y Mando ante la agresión del enemigo, así como la preparación ante actos de sabotaje, diversionismo y la preservación de la vida, los bienes y recursos del Estado. Puntualizaron además el papel de los diferentes subgrupos encargados de asegurar la defensa.

El Presidente del Consejo de Defensa Provincial también comprobó los niveles de preparación para garantizar el mantenimiento de las obras defensivas en el territorio, el aseguramiento de la capacitación de los componentes de los órganos de dirección y mando, así como las directivas para mantener informada a la población sobre las estrategias de defensa de cada zona y los protocolos de actuación ante situaciones extraordinarias.

Evalúan acciones de preparación combativa en Matanzas

El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, evaluó en una gran unidad militar de la Región Militar Matanzas, las acciones de preparación combativa de las fuerzas y medios para repeler un ataque enemigo.

Acompañado por el jefe del Ejército Central, General de División, Raúl Villar Kesell, y el jefe de la Región Militar, General de Brigada, Alexánder Rivero Díaz, así como otros cuadros y oficiales del Ejército y la Región, se comprobó en el terreno la calidad de la preparación sobre parte material del armamento, lanzamiento de granadas y procedimientos para el tiro.

En otras áreas del polígono se comprobó la calidad del tiro de tanques, el desarrollo del lanzamiento de cohetes sin medios portadores, la preparación ingeniera y el uso de explosivos, los espacios dedicados al tiro con calibre reducido, con calibre de combate y con cohetes PG-7.

Un espacio importante fue el dedicado a la preparación político-ideológica de las fuerzas, así como a las acciones de capacitación de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la puntualización de sus puntos de despliegue ante el ataque enemigo.