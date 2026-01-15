Economía

Unión Eléctrica estima afectación de 1945 MW

Periódico Girón 15 de enero de 2026 0 comment
Unión Eléctrica pronostica 1170 MW de máxima afectación

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas y se mantiene la afectación hasta el momento. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1770 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2872 MWh, con 563 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2150 MW, con 837 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Transformador dañado Empresa Eléctrica Matanzas - Unión Eléctrica UNE
Se reporta 1 transformador dañado en la siguiente dirección:
🔹Batey Jigüe, San José de los Ramos, MK1702, Colón. Se afectan 80 clientes.
  • Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
  • Limitaciones en la generación térmica: 699 MW fuera de servicio.
  • Problemas por falta de combustible
    • 102 centrales de generación distribuida con 917 MW.
    • 25 MW de la Patana de Melones.
    • 35 MW de la Patana de Regla.
    • 169 MW indisponibles por falta de lubricante.
    • Total de MW afectados por esta causa: 1146 MW.

Pronóstico para el horario pico

Al pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 35 MW.

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1335 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1915 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1945 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

Lea también

Divulgan nueva tasa de peaje

Actualizan Tasa de Peaje, a partir del 20 de enero del 2026, incrementando dos veces las cuantías establecidas para el tramo de carretera Vía Blanca Matanzas-Varadero. Leer más»

Peaje de tramo carretera Matanzas - Varadero

Recomendado para usted

Es en la industria donde en las últimas zafras se presentan los principales problemas para cumplir el plan de azúcar. Foto: Archivo Son 23 los colectivos laborales y varias mipymes los encargados de materializar la iniciativa de apoyo a los 14 pelotones cañeros, los tres turnos de la industria y a Ferroazúcar, acciones ya habituales en los últimos años, un programa liderado por la CTC y los sindicatos, con alcance a las entidades matanceras en ese concepto de que la zafra debe ser un asunto de todos. En este aspecto, se argumentó el rol de las empresas de Comercio y Gastronomía para las ofertas en la cafetería, y de otras propias del sector como Esazúcar, encargada de la alimentación mediante sus centros de elaboración, así como también no descuidar un aseguramiento como los sistemas de pago. Las actividades promueven no solo el acompañamiento a los hacedores de la gramínea o la venta de recursos en ferias, sino la puesta en marcha de un movimiento emulativo de reconocimiento oportuno tras concluir cada faena. “Lo importante es buscar el compromiso hombre a hombre para lograr la materialización de esa cifra. Lo demás lo pondremos nosotros con un sólido apadrinamiento”, significó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en este occidental territorio, al analizar el tema en la reunión mensual del Secretariado. Se dice que Matanzas cuenta con caña suficiente para asegurar la molienda en el central Jesús “Rabí” Sablón, el único que operará en esta contienda. Foto: Archivo Al presentar el punto, la integrante del Secretariado Yanet Díaz, insistió en lo perentorio de hacer corresponder el sistema atención con una respuesta efectiva de los azucareros, porque “no es posible en los últimos tiempos tantos incumplimientos… Esperamos una muy buena reacción de la empresa agroindustrial Jesús “Rabí” Sablón Moreno, encargada de procesar toda la caña dispuesta para ella, al ser la única que molerá en esta occidental provincia”. Díaz observó con preocupación que por razones objetivas la zafra no haya arrancado en la fecha prevista del 6 de enero, lo que obliga, remarcó, a realizar ajustes necesarios para recuperar la producción de esas jornadas perdidas. Lo bueno, acotó, es que el central tiene posibilidades reales de superar las 162 t diarias, y satisfacer las cifras aprobadas. Yanet Díaz insistió en un movimiento emulativo que reconozca oportunamente los mejores desempeño. Foto: Noryis La gestión de la CTC del municipio de Calimete, donde está enclavado el central Rabí, y del sindicato azucarero tienen que lograr el cumplimiento de este plan de aseguramiento político, coincidieron varias intervenciones. En este objetivo, se impone, acotó Díaz, el fortalecimiento de todas las secciones sindicales. A prestar máxima atención al control interno llamó Yaisel Pieter (primero de derecha a izquierda). Foto: Noryis Yasiel Osvaldo Pieter Terry, miembro de la Comisión Organizadora 22 Congreso de la CTC, reflexionó sobre la necesidad de que el sindicato azucarero funcione diferente para movilizar a los trabajadores, especialmente en la industria, donde hoy están los problemas, sobre todo en el control interno, para evitar el robo del azúcar, por las implicaciones que ello tiene… Hay que aprovechar los espacios propios del sindicato para exigir, alentar, movilizar. “La zafra hay que lograrla”, sentenció.

En Matanzas una zafra azucarera con todos

UNE prevé 1795 MW de afectación

UNE prevé 1795 MW de afectación

Construcción del parque solar fotovoltaico de Guanábana en Matanzas

La energía del fotón

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *