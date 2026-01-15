Unión Eléctrica estima afectación de 1945 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas y se mantiene la afectación hasta el momento. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1770 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 37 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2872 MWh, con 563 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2150 MW, con 837 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Se reporta 1 transformador dañado en la siguiente dirección:

🔹Batey Jigüe, San José de los Ramos, MK1702, Colón. Se afectan 80 clientes.

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 699 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 102 centrales de generación distribuida con 917 MW. 25 MW de la Patana de Melones. 35 MW de la Patana de Regla. 169 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 1146 MW.



Pronóstico para el horario pico

Al pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 35 MW.

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1335 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1915 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1945 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

