Vista del peaje

Con base en el principio de gradualidad establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario, en función de que su implementación se corresponda con las condiciones de la economía, se establecen para el año 2026 un grupo de adecuaciones tributarias con el objetivo de potenciar la captación de ingresos, que se soportan en la evaluación de las capacidades contributivas expresadas en determinados hechos económicos.

En este sentido se realiza la actualización de la Tasa de Peaje, a partir del 20 de enero del 2026, incrementando dos veces las cuantías establecidas para el tramo de carretera Vía Blanca Matanzas – Varadero, actualmente gravado, como se muestra en la tabla.

En la aplicación de esta Tasa se ratifican las exenciones y bonificaciones aprobadas, incluida la reducción del pago en un 70 % a los conductores de vehículo residentes en La Conchita, Boca de Camarioca, Santa Marta y Varadero, pueblos del municipio Cárdenas.

Se mantienen además las bonificaciones a los conductores que paguen por adelantado de acuerdo al valor invertido en la adquisición de las tarjetas de peaje, en la siguiente cuantía:

Valor invertido Cuantía de descuento (%)

De 100 a 500 …………………………….5

Más de 500 ……………………………….10

Las recaudaciones en este caso se asignarán al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, para contribuir en la recuperación y sostenibilidad de la infraestructura vial y potenciar el programa de acciones que se despliegan para la recuperación gradual de los servicios de trasportación.

