Los Cocodrilos caen en segundo juego de preparación

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron nuevamente frente a sus homólogos Leones de Industriales en un choque de preparación que tuvo por sede el estadio Latinoamericano de la capital.

Los dirigidos por el experimentado técnico Armando Ferrer cayeron con cerrado marcador de dos anotaciones por una. La única carrera de la tropa roja y amarilla fue remolcada por el patrullero Hanyelo Videt.

Fotos: Cortesía de Yosvani Peñalver, integrante de los Leones de Industriales

El zurdo del municipio Martí, Yoennis Yera, fue la designación del alto mando matancero para comenzar el desafío. En tres entradas de labor, el número 58 de la nave roja no permitió libertades a la ofensiva rival.

También actuaron en rol de relevo los derechos Brian Reyes Cedeño y Sahiel Cruz, quienes tampoco permitieron libertades en una entrada de labor.

Las anotaciones de los felinos vinieron en el sexto episodio frente a los envíos del derecho Silvio Iturralde. El apagafuegos por excelencia del conjunto en esta campaña, Yosney García trabajó el resto del encuentro sin complicaciones.

Pese a ser un encuentro de preparación, los saurios solo han logrado fabricarle una anotación a los lanzadores de Industriales en 18 entradas, ya que en el duelo efectuado el fin de semana en el Victoria de Girón la tropa yumurina no marcó el casillero de las carreras. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

