Anthony Navarro, joven promesa del béisbol matancero 

El equipo de béisbol categoría juvenil de Matanzas buscará desde el próximo mes de marzo mejorar el cuarto lugar nacional alcanzado en el campeonato para menores de 18 años del certamen anterior.

Los discípulos del mentor Víctor Cuba estarán en el mismo apartado que los Elefantes de Cienfuegos, Huracanes de Mayabeque y los vigentes campeones nacionales Leopardos de Villa Clara.

Resultará vital en las aspiraciones de Los Cocodrilos el aporte de peloteros establecidos dentro del plantel como el inicialista Gleen Betancourt y el jugador de cuadro Anthony Navarro Benítez.

Anthony Navarro, joven utiliti de la nave roja y amarilla, nos comentó sobre sus aspiraciones futuras y la preparación del equipo de cara al venidero torneo nacional en una reciente entrevista.

El pasado año el equipo quedó a puertas del podio. ¿Cómo afrontan este nuevo torneo y cuáles son las expectativas para la competencia?

“El primer objetivo es clasificar y luego de eso pelear por conseguir el título nacional que se nos hizo esquivo en la edición precedente del torneo, a causa de algunas bajas que tuvimos al final de campeonato”.

“Como se dice en el argot popular, nos queda la espina de no haber podido entrar en el podio, cuando teníamos equipo para ello, pero en el deporte se gana y se pierde; esperamos este año tener mejor desempeño”.

Fuiste uno de los atletas que tuvo la posibilidad, aun estando en la categoría juvenil, de engrosar las filas del conjunto sub 23 de la provincia para el nacional. ¿Cuánto ayudó este torneo a tu desarrollo como pelotero?

“Lo primero es agradecer la posibilidad que me dieron y la confianza del mentor Lázaro Junco, quien confió en mis potencialidades y me dio la posibilidad de jugar regular”.

“En el sub-23 mayormente fui utilizado como segunda base, aunque soy un atleta bastante versátil, capaz de moverme por distintas posiciones dentro del cuadro”.

Eres uno de los pilares dentro de la novena de los juveniles. ¿La dirección del equipo ha hablado contigo sobre la responsabilidad que tienes de guiar a los más jóvenes y el rol que debes cumplir?

“Sí, el profe Víctor Cuba ha hablado conmigo sobre la responsabilidad que tengo, ya que estoy en el último año de la categoría y debo ser un referente para los más nuevos”.

“La idea en primera instancia es mantenerme jugando la intermedia y asumir el reto de ser el tercer bate del equipo, lo que representa un compromiso con mis compañeros, pero sobre todo conmigo mismo”.

¿Cuáles son tus potencialidades y dificultades como jugador?

“Las dificultades mayormente las tenía en la defensa, en los entrenamientos he trabajado en mejorar el fildeo y en lograr una mayor cobertura defensiva de la posición”.

“Algo que me caracteriza es el bateo hacia todas las bandas del terreno y el poner la bola en juego en momentos cruciales de los partidos, que es una característica que los entrenadores tratan de explotar al máximo”.

Las ligas de verano e invierno en el municipio de Cárdenas son una posibilidad de desarrollo para peloteros jóvenes como tú. ¿Cuánto aportan este tipo de torneos a las figuras emergentes en la provincia?

“Este tipo de torneos ayudan mucho porque al final así el pelotero se mantiene activo casi todo el año y puede poner en práctica las habilidades que crea en los entrenamientos”.

Pese a tener buenos resultados en Campeonato Nacional Juvenil y la Serie Nacional sub 23, no fuiste considerado para la selección que nos representó en el mundial, ni para la preselección de Los Cocodrilos. ¿Cuánto desmotiva como atleta, no ser tenido en cuenta cuando los resultados sobre el terreno de pelota son buenos?

“Es un poco frustrante no estar al menos en las preselecciones cuando el rendimiento fue bueno, pero lejos de amilanarme, salgo todos los días a dar lo mejor de mí al terreno y a disfrutar de mi mayor pasión, jugar béisbol”.

El rendimiento de jóvenes promesas del béisbol matancero como Anthony Navarro invita a confiar en el llamado relevo generacional que tan necesario se hace en las filas de la selección mayor de la Atenas de Cuba. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

