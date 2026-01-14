Incendio de gran magnitud afectó zona de mangle en El Naranjal

Un incendio de grandes proporciones afectó en las últimas horas varios kilómetros de mangle en torno al Reparto Armando Mestre, en la zona conocida como El Naranjal, en la provincia de Matanzas, de acuerdo con información difundida por el periódico Girón a través de sus redes sociales.

Según el reporte, las llamas comenzaron cerca del estadio Victoria de Girón y se extendieron hasta las inmediaciones de la Circunvalación, elevando una intensa luz anaranjada al cielo nocturno.

Aunque la extensión frontal del fuego ha disminuido, vecinos del área afirmaron que la proximidad de las llamas a los edificios residenciales fue en esta ocasión más grave que en siniestros anteriores.

Bomberos se desplazaron al lugar para controlar las llamas. Pobladores y efectivos en el sitio coincidieron en que, pese a ser un fenómeno recurrente en el manglar, la magnitud y el peligro real para los habitantes no tenían precedentes.

Por ahora, la zona de El Naranjal no se encuentra en peligro inminente, ya que el fuego se ha ido distanciando en la dirección de su propagación inicial, informó el periódico.

Actualmente se realizan labores de reconocimiento para determinar con exactitud el área afectada.

La causa directa del incendio se desconoce hasta el momento. No obstante, desde el medio se hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para evitar incidentes de esta naturaleza, los cuales suelen ser propensos a descontrolarse.

Lea también