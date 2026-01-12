El II Laboratorio Archivo de la Memoria Escénica 2026 abrirá un espacio de reflexión, intercambio y preservación del patrimonio teatral cubano el cercano día 13, en la Casa de la Memoria Escénica de esta ciudad, como parte de la Jornada Villanueva, días de teatro cubano, según informa la web de la institución anfitriona.

La cita reunirá a investigadores, artistas y especialistas vinculados a la escena, con el propósito de fortalecer el diálogo entre archivo, creación y memoria, a partir de experiencias que defienden la salvaguarda del hecho teatral como patrimonio cultural vivo.

Precisa el programa que la Galería La Vitrina acogerá la apertura de una exposición dedicada a los 25 años del Teatro Icarón, a través de una selección de carteles que evidencian la visualidad escénica y la trayectoria del grupo, como muestra del valor documental que resguarda la Casa de la Memoria Escénica.

En la Sala Abelardo Estorino quedarán inauguradas muestras que rinden homenaje a figuras esenciales del teatro cubano, entre ellas la actriz Miriam Muñoz y Freddy Artiles, materiales que consolidan la memoria artística y reconocen aportes decisivos al desarrollo escénico del país.

Los debates incluirán paneles sobre el patrimonio teatral latinoamericano y la relación entre archivo, biblioteca y museo de la dramaturgia cubana, además de la presentación de la revista Conjunto y una conferencia sobre el teatro latinoamericano actual, a cargo de la doctora Vivian Martínez Tabares.

La jornada concluirá con la donación de documentos a la Casa de la Memoria Escénica, gesto que reafirmará la vocación del Laboratorio como espacio de resguardo, estudio y proyección del legado teatral. (Texto por: Laura de la C. González Trujillo/ACN)

Lea también