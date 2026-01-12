Economía

Unión Eléctrica estima afectación de 1760 MW

Información de la Unión Eléctrica UNE

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica durante las 24 horas y se ha mantenido afectado durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1736 MW a las 18:40 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3026 MWh, con 552 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 1550 MW, la demanda 2180 MW, con 635 MW. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.
  • Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Sata Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.
  • Limitaciones en la generación térmica: 580 MW fuera de servicio.
  • Problemas por falta de combustible
    • 96 centrales de generación distribuida con 855 MW.
    • 165 MW indisponibles por falta de lubricante.
    • Total de MW afectados por esta causa: 1020 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1550 MW con una demanda máxima de 3280 MW, para un déficit de 1730 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1760 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

