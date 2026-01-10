Cocodrilos de Matanzas caen en juego de preparación

Los Cocodrilos de Matanzas cedieron seis anotaciones por cero frente a los Leones de Industriales en un juego de preparación celebrado en el estadio Victoria de Girón.

La tropa del mentor Armando Ferrer quedó a deber con el madero en mano, pues fue maniatada por los lanzadores capitalinos a lo largo de las nueve entradas del compromiso.

El zurdo Yamichel Pérez, designado por el alto mando matancero para abrir el compromiso, no pudo hacerse justicia y saltó del montículo tras soportar cuatro anotaciones.

En auxilio del «Talismán», como le apodan a Yamichel dentro del pasatiempo nacional, entró el derecho Pedro Mesa, quien transitó la ruta sin muchos contratiempos y con dominio sobre la batería rival.Además de Mesa, por la nave roja y amarilla subieron al montículo los diestros Silvio Iturralde y Luis Manuel Hernández.

En materia ofensiva, el más destacado del encuentro fue el inicialista capitalino Yasiel Santoya, quien firmó marca de 3-2 con cuadrangular, doble y tres carreras remolcadas.

Pese a ser un encuentro de preparación con vistas a mantener la forma física en espera del comienzo de los play-offs, el juego sirvió para que ambos conjuntos modelaran variantes técnico-tácticas en diferentes situaciones de juego.