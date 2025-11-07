Mujeres matanceras preparan donativo para afectados por el huracán Melissa

La Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas preparó un donativo de 20 bolsas con ropa, aseo, zapatos y utensilios de cocina; que fueron reunidos en su sede con aportes de todos los municipios del territorio, para enviar hacia las provincias afectadas por el huracán Melissa.

La FMC Nacional convocó a todos sus miembros a convertir las sedes de cada territorio en centro de acogida de ayuda para que las mujeres, y la población en general, contribuyeran a la recuperación de las familias afectadas.

El movimiento de manicuristas matanceras realizó una donación de juguetes, de la misma manera a la hora de conformar las bolsas de ayuda se tuvo en cuenta un enfoque de género para aliviar la situación de las mujeres damnificadas por el evento climatológico.

Ya están preparados los vehículos que transportarán las donaciones para el oriente del país y se espera que puedan salir los primeros camiones con comida enlatada y sellada.

«Nosotras, las mujeres matanceras, siempre estaremos dispuestas para ayudar a nuestras hermanas en todo el territorio nacional y ese es el valor fundacional de la organización, ayudarnos como una gran familia. Estoy feliz de que la convocatoria haya prendido, así en las personas y que hayan compartido, no lo que les sobra, sino lo que tienen«, reconoció Odalis García Pérez, secretaria provincial de la FMC en el territorio.

Lea también

La coleccionista de muñecas Rosmery colecciona muñecas. Son muchas. Demasiadas diría yo. Para exhibirlas, las colocó por toda la casa; sobre la grabadora vieja, encima del televisor, en el estante de la sala,… Leer más »

***