Unión Eléctrica prevé afectación de 1405 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1244 MW a las 18:30 horas, superior a lo planificado por estar Diez de Octubre 6 fuera de línea. Afectados además 334 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1959 MWh, con 400 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1529 MW y la demanda 2107 MW con 589 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 653 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 70 centrales de generación distribuida con 603 MW. 120 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 723 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de 40 MW de motores que se encuentran fuera por combustible y la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 55 MW (Comenzando arranque).

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1495 MW y una demanda máxima de 2830 MW, para un déficit de 1335 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1405 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

