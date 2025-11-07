Boxeo cubano a prueba en cartel profesional en Varadero

Dos defensas de títulos, una segunda incursión y cuatro estrenos matizarán las acciones de Cuba en el programa de boxeo profesional pactado para la noche del 29 de noviembre en el hotel Meliá Internacional de Varadero.

El triple campeón mundial entre aficionados Lázaro Álvarez y el titular olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez, enfrentarán en peleas a 10 asaltos a rivales de amplia trayectoria en escenarios rentados en busca de retener sus fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ganadas el 11 de abril en esa propia instalación turística, al amparo de la promotora Agon Sports.

Tanto Lázaro como Erislandy están invictos como profesionales, en nueve y cinco salidas, respectivamente, y tienen talento suficiente para imponerse, según reflejó la edición digital de la publicación deportiva Jit.

Empeñado en sumar un segundo triunfo de ese rango subirá al cuadrilátero Yusnier Sorsano, quien impresionó en su estreno al noquear en el acto inicial al mexicano Javier Castaneda.

Mientras, Saidel Horta, Alejandro Claro, Nelson Williams y Keylor García estarán en sus debuts a esa instancia. A los dos primeros los respaldan sus respectivas medallas de plata y bronce mundial entre amateurs, pero sus rivales tienen más de 15 combates profesionales.

La velada comenzará a las 19:00, hora local, y sumará otros dos pleitos, animados por peleadores foráneos. (Con información de Alfredo Boada Mola/ACN)

