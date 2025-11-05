Yaniel Martínez: presente y futuro del béisbol matancero

El antesalista del equipo Sub-15 de Matanzas Yaniel Martínez se prepara para una nueva temporada con la determinación de quien sabe que el terreno es el mejor lugar para demostrar su valía.

Silencioso, pero seguro de su talento, el joven pelotero reconoce que este año llega con metas claras y un compromiso firme con su novena.

“Este año sí voy a rendir más en el terreno”, afirmó el jugador durante los entrenamientos previos al Campeonato Nacional, previsto para marzo. “He trabajado fuerte para mejorar mi defensa en tercera y tener más disciplina en el cajón de bateo».

El cuerpo técnico del conjunto matancero, encabezado por el preparador físico Roberto Jesús Pérez Moret, lo considera uno de los prospectos más prometedores del plantel, un criterio que Yaniel asume con humildad.

“Me siento orgulloso de que el entrenador confíe en mí. Eso me motiva a seguir entrenando fuerte para no defraudarlo”.

Durante la preparación, el joven antesalista ha enfocado su trabajo en fortalecer el brazo y mejorar los reflejos, aspectos clave para dominar la esquina caliente. “Estamos haciendo muchas repeticiones en el terreno y trabajando en la potencia de los batazos. Quiero ayudar al equipo con el madero y aportar lo más que pueda”.

Yaniel también reconoce la importancia del apoyo familiar en su desarrollo deportivo. “Mi familia siempre me ha acompañado. Les digo que sigan confiando, que voy a dar lo mejor de mí cada vez que me toque vestir el uniforme de Matanzas”.

De cara al torneo nacional, el antesalista tiene una meta sencilla, pero firme: ser constante y ayudar a su equipo a llegar a la final. “Mi mayor fortaleza es la entrega. Siempre salgo al terreno a jugar con ganas, sin confiarme, porque sé que cada partido cuenta”.

El Sub-15 yumurino deposita parte de sus esperanzas en jóvenes como Yaniel Martínez, peloteros que representan el futuro inmediato del béisbol matancero. Aunque todavía le queda camino por recorrer, su mentalidad competitiva y deseo de superación lo colocan ya entre los nombres a seguir en la próxima generación de talentos. (Por Maxdiel Fernández Padrón)

