Biblioteca matancera dona libros para escuelas en el oriente del país

Los trabajadores de la biblioteca pública Gener y Del Monte, de Matanzas, enviaron una donación de 13 cajas con libros, en su mayoría obras para niños y adolescentes, a las provincias afectadas por el paso del huracán Melissa.

El objetivo de la donación es contribuir a la recuperación de la colección de libros de bibliotecas y escuelas, una dinámica que se ha llevado a cabo ante situaciones de desastre similares y que ha aportado experiencias positivas.

Magalis Cárdenas Cápiro, directora de la Gener y Del Monte, nos comenta que pese ha que este tipo de iniciativas pueden parecer intrascendentes, son fundamentales para el normal funcionamiento de las instituciones a las que se envía la ayuda.

«Ante situaciones de este tipo cada aporte cuenta, ya existe una veintena de organizaciones en la provincia recibiendo donaciones diversas, así que nosotros decidimos ayudar con lo que mejor sabemos hacer».

Justo al día siguiente del paso del huracán por el oriente del país, la biblioteca pública de Matanzas anunció en sus reses sociales la recepción de libros, con el fin de donarlos. El colectivo de trabajo realizó un mantenimiento de los materiales recibidos, los separó por edades, objetivo y los empaquetó.

