«Andrayas: puente cultural entre Cuba y Bélgica»

La Compañía Andrayas, enriqueció el programa de actividades propuesto durante la XII Semana de la Cultura Belga en Cuba, con la puesta en escena Voili-Voilà, acogida en la mañana de este jueves por el Teatro Sauto (Monumento Nacional).

La obra -recalcó el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles- constituyó un regalo de la agrupación teatral belga para los matanceros, distinguido por la fusión de elementos propios del arte circense, el teatro de títeres, el uso del objeto, la capacidad actoral y la imaginación.

«La creación de historias, instrumentos y universos es un canto a la belleza, y el final del espectáculo fue ese despliegue total de la belleza en nuestro Teatro Sauto, a veces gritamos ¡bravo! inconscientemente, mas Voili-Voilà lo merece» añadió, además, el director de la Casa de la Memoria Escénica.

La presentación por vez primera de algunos fragmentos de la puesta belga, supone la antesala de los aportes del grupo teatral al venidero Festival Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim), así como una muestra de lo que las comunidades de todo el país podrán disfrutar.

«Es nuestra 4ta. vez en Cuba, pero el propósito ahora es llegar a cada rincón del país, haciendo girar nuestras bicicletas, con las obras que presentaremos en el I Encuentro Internacional de Teatro para Adolescentes Escena Rebelde y en la XVI Edición del Festitim, explicó el actor Markus Schmid.

«La cultura es un puente» insistió el embajador de Bélgica Mathias Kende, al finalizar la presentación que cautivó entre sonidos y objetos, música y emociones a niños y niñas de las escuelas primarias de la ciudad y adultos amantes del teatro en la urbe de ríos y puentes. (Por Flavia de los Angeles Contreras Vega, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también