CONVIASA inaugura conexión aérea entre San Petersburgo y Varadero

En horas de la madrugada de este lunes, el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez Ferrer de Varadero recibió el primer vuelo procedente de San Petersburgo operado por la aerolínea venezolana CONVIASA. La música cubana dio la bienvenida a los viajeros en un ambiente que refleja la hospitalidad y el calor humano que caracterizan al destino Cuba.

La nueva conexión aérea marca un hito en el fortalecimiento de los lazos turísticos entre Rusia y Cuba. Esta operación facilita el acceso directo desde una de las principales ciudades rusas hacia uno de los polos turísticos más emblemáticos del Caribe. El vuelo inaugural representa una oportunidad estratégica para dinamizar el mercado ruso, que ha demostrado ser uno de los más relevantes para el turismo cubano en los últimos años.

Los vacacionistas encuentran en el archipiélago una combinación única de sol, playa, cultura e historia. Varadero, con sus más de 20 kilómetros de playas es uno de los destinos preferidos por los turistas rusos, quienes también disfrutan de la riqueza cultural de La Habana, la naturaleza exuberante de Viñales y la autenticidad colonial de Trinidad.

La apertura de esta ruta aérea refuerza el compromiso de Cuba con la diversificación de sus mercados emisores y la recuperación del sector turístico. Además, consolida a Varadero como un destino internacional de primer nivel, capaz de ofrecer experiencias memorables a visitantes de todo el mundo.