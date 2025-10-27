Postales Matanceras: Un torreón en Varadero

Una singular edificación llama la atención al visitante del balneario de Varadero desde hace varias décadas.

Con el objetivo de abastecer de agua a la mansión Xanadú, construida en 1929 para el magnate Irene Dupont, un año después se levantó una hermosa torre de estilo medieval que enmascara en su interior un tanque para el preciado líquido.

El depósito recibía el agua desde Siguapa por una conductora sumergida y de ahí a Xanadú por gravedad. Edificado a un costo de 20 mil 715 pesos con 38 centavos, alcanzó 15 metros de altura y seis de ancho.

Desde hace unos años, acompaña al torreón una escultura en láminas de acero del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha sobre su corcel Rocinante.

Toda una conjugación de excelente arte y arquitectura, en un privilegiado entorno que convierte al torreón de Dupont en algo similar a una visión.

