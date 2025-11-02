Economía

Unión Eléctrica estima 1143 MW de afectación para la máxima demanda de hoy

2 de noviembre de 2025 0 comment
UNE prevé afectación de 350 MW en pico nocturno este lunes

En la jornada de este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1272 MW a las 19:00 horas. Se vieron afectados además 560 MW en las provincias de Las Tunas a Guantánamo como consecuencia del paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1690 MWh, registrándose 320 MW como la máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

afectación domingo

El estado actual del SEN a las 06:00 horas es de 1327 MW de disponibilidad, para una demanda de 1790 MW, existiendo 490 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario de la media se estima una afectación de 470 MW.

Entre las principales incidencias se reportan en avería la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Existen limitaciones en la generación térmica con 547 MW fuera de servicio.

Unión Eléctrica estima afectación de 695 MW en horario pico nocturno de hoy

Por problemas asociados a la falta de combustible, se reportan 50 centrales de generación distribuida con 342 MW afectados, así como 141 MW indisponibles por falta de lubricante, para un total de 483 MW afectados por esta causa.

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Felton con 200 MW, que ya se encuentra en proceso de arranque. Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1527 MW y una demanda máxima de 2600 MW, para un déficit de 1073 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1143 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

