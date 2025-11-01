Unión Eléctrica estima afectación de 1160 MW en horario pico este sábado

La Unión Eléctrica estima una disponibilidad de 1410 MW y una demanda máxima de 2500 MW en el horario pico de este sábado, para un déficit de 1090 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1160 MW en este horario.

Para el pico se estima la entrada de 50 MW de generación distribuida que se encuentra fuera por combustible.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1360 MW y la demanda 1700 MW, con 330 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 500 MW.

Este viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1063 MW a las 19:20 horas. Afectados además 733 MW en las provincias de Las Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa (actualmente desconectadas del SEN).

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente- Centro fue de 1770 MWh, con 354 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 595 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 58 centrales de generación distribuida con 447 MW.

155 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 602 MW.