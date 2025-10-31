Unión Eléctrica prevé afectación de 1140 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1283 MW a las 19:10 horas. Afectados además 640 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1241 MWh, con 212 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1410 MW y la demanda de 1828 MW con 528 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 700 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 595 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 58 centrales de generación distribuida con 447 MW. 155 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 602 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la entrada de 50 MW de generación distribuida que se encuentra fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1460 MW y una demanda máxima de 2530 MW, para un déficit de 1070 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1140 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

