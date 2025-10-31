Matanzas recibe moderno tomógrafo para el Hospital Provincial

Un moderno equipo de tomografía computarizada llegó este jueves al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez de Matanzas, constituyendo un salto cualitativo para los servicios de diagnóstico en la provincia, que durante varios años no ha contado con esta tecnología de avanzada, indispensable para la detección y tratamiento de múltiples enfermedades.

La adquisición de este dispositivo médico de alta tecnología –utilizado en radiología para obtener imágenes transversales detalladas del cuerpo humano– responde a la prioridad que otorgan el Gobierno y el Sistema de Salud cubanos a la mejora continua de los servicios asistenciales, y fue posible gracias a los esfuerzos de las autoridades provinciales y la solidaridad internacional.

La llegada del tomógrafo representa una respuesta concreta ante una necesidad reconocida en el territorio, donde la falta de este equipo obligaba a derivar pacientes hacia otras provincias o limitaba las posibilidades de diagnóstico preciso para diversas afecciones, desde traumatismos complejos hasta enfermedades cerebrovasculares y oncológicas.

«Compartimos la felicidad, pues esto beneficiará a pacientes y familiares luego de varios años de no contar con dicho equipo en nuestra institución», así expresaron desde las redes oficiales del centro, quienes destacaron el simbolismo de este logro en el actual contexto.

Según se informó, en los próximos días comenzará el trabajo especializado del departamento de Electromedicina para instalar y poner en funcionamiento el equipo, un proceso que requiere de preparación técnica y ajustes, en aras de garantizar su óptimo rendimiento diagnóstico.

Las autoridades agradecieron especialmente a la Coordinadora de Objetivos y Programas del Gobierno Provincial, Anisley Fuentes, al Gobierno Provincial y a las autoridades matanceras, así como a los trabajadores de la Salud y a los colaboradores y amigos internacionales que hicieron posible esta donación.

Dicho equipamiento se inscribe en la política de actualización tecnológica del sistema sanitario cubano y refuerza las capacidades del principal centro hospitalario de Matanzas, reafirmando el principio de que «la consagración y defensa de la vida» motiva cada esfuerzo por mejorar la salud del pueblo, desafiando limitaciones.

