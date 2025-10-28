⁠El matancero Kelvin Calderón en el Mundial de Taekwondo

En un electrizante debut el matancero Kelvin Calderón (–80 kg) dijo presente en la penúltima fecha del XXVII Campeonato Mundial de Taekwondo que se desarrolla en la ciudad de Wuxi, China.

El espigado joven remontó en los últimos cinco segundos un combate donde la balanza no estaba a su favor y venció 5-2 en el primer asalto frente al belga Troy Cammaerts. Luego, un poco más centrado en la estrategia trazada, fue el único que marcó para imponerse (1-0) y así asegurar la victoria en su presentación.

La siguiente salida del cubano en el Wuxi Taihu International Expo Center fue totalmente distinta ante el brasileño Henrique Marques Rodrigues, quizás la presión hizo mella en él, pues fue derrotado sin marcar un solo punto en todo el combate. Baste decir que perdió el primer asalto 0-9 y el definitorio 0-7.

No obstante, su éxito ante el belga le permitió ubicarse en los puestos del 16 al 32, al igual que sus compañeros de delegación Tamara Robles (57 kg), Marlyn Pérez (49 kg), Arlettys de la Caridad Acosta (73 kg) y Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg). (Con información de Jit.)

