Contingente matancero prestará ayuda en tierras orientales

Con la misión de ayudar a reparar lo antes posible el daño causado en las redes eléctricas por el huracán Melissa, que impactó al Oriente cubano esta madrugada, el contingente de la Empresa Eléctrica de Matanzas Antonio Guiteras Holmes se encuentra listo para partir hoy hacia Bayamo, en Granma.

Según reseña la página de la Empresa Eléctrica de Matanzas el equipo, liderado por el director general de la Empresa Eléctrica, Alejandro Rodríguez Azpeitía, está compuesto por 55 trabajadores, distribuidos en cuatro brigadas, además incluye cuatro carros de servicio y un compresor que brindarán apoyo a las comunidades afectadas.

Asimismo, como en otras ocasiones, la provincia de Matanzas prepara donativos para enviar hacia las provincias damnificadas. Un gesto solidario de un pueblo que ha vivido en carne propia las consecuencias de desastres como el paso del huracán Irma, el impacto de la covid 19 y el incendio de grandes proporciones de la Base de Supertanqueros.

